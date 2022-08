Chronique Santé par Cameron Olsen N.D.

La meilleure protection antivirale

On se souviendra longtemps de l’année 2020, celle où un virus inconnu a commencé à laisser des victimes autour du monde. Sincèrement si j’avais été un administrateur au commencement de cette crise de santé, probablement que j’aurai pris les mêmes décisions. Entre autres, de fermer les écoles, limiter les contacts et les mouvements de population. Même si ces décisions ne faisaient pas l’unanimité, en tant que stratégie visant à sécuriser la population face à la propagation d’une contagion, elles me semblent adaptées. Si j’avais été un enseignant dans une école à l’époque, je me serais senti vulnérable.

Au début de cette nouvelle contagion, j’ai écouté une présentation d’un chercheur aux États-Unis sur l’acide humique. Selon lui, elle représente la meilleure protection antivirale qui existe. L’ayant recommandée à des clientes, notamment des éducatrices en garderie, elles pourront confirmer son efficacité.

Imaginez il y a des millions d'années à l'époque des dinosaures, l'atmosphère était riche en oxygène et la terre était riche en nutriments...tout était énorme...

L'acide humique s'agit d'un composé de la terre à cette époque, comprimé pendant des millénaires. C’est notamment un nutriment très riche, essentiel à la vie.

Jusqu'à récemment, on l’utilisait comme engrais pour enrichir la terre. Certains indices démontrent que l’acide humique était utilisé dans la médecine d’un nombre de cultures.

Comment ça marche?

Lorsque le corps humain est en présence d’un virus, les molécules d’acide humique entrent en contact avec ce dernier et créent une charge électrique assez forte pour rompre le lien entre le virus et le corps. Même si le virus s’est déjà attaché aux cellules du corps, l’acide humique vient briser ce lien en l’attirant. Une fois attaché, le virus perd sa capacité de reproduction, l’acide humique encapsule le virus et le corps l’élimine.

Plusieurs études démontrent son efficacité en présence de, possiblement, n’importe quel virus, incluant le VIH, l’Herpès et l’Influenza. En plus, sa richesse nutritive renforce fortement notre système immunitaire, ce qui explique pourquoi les enfants qui jouent dans la terre développent bien leur système immunitaire.

Donc, cette année, je recommande à nos travailleurs/ travailleuses de premières lignes de se protéger avec ce que la nature nous a laissé il y a des millions d’années!

Voir les autres textes du blogue Naturo Santé