Chronique Santé par Cameron Olsen N.D.

L'importance de l'amertume

Nos expressions faciales varient selon le goût de ce que nous mangeons. Salé, une appréciation, une fascination même; sucrée, la passion à rêver; surette, petite face de rongeur; amère, révulsion totale! Facile à comprendre aussi. Dans la nature, le goût amer est associé à la toxicité et même les aliments pourris. Par contre, stimuler les récepteurs amers buccaux amène également une sécrétion de salive, les sucs gastriques et la bile, étant essentiels à une bonne digestion. En plus, notre tractus gastro-intestinal contient des récepteurs du goût amer, une indication que les aliments amers jouent un rôle important dans notre digestion et la santé de notre système digestif post-gastrique. Bien sûr, ça ne finit pas là ! Des études récentes (2021) démontrent l'importance des aliments amers dans le contrôle du poids et de la réduction du taux glycémique, deux facteurs impliqués dans le diabète de type 2.

Les toniques d'herbes amères sont fondamentales dans la médecine traditionnelle européenne et asiatique. Ce que nous voyons de plus en plus est l'absence du goût amer dans notre vie quotidienne. L'amertume joue un rôle important dans la digestion, en stimulant la production de la bile, la décomposition des gras ainsi que la réduction des flatulences et de la sensation d'avoir trop mangé, et ce, tout en favorisant la régularité du transit intestinal. Les recherches en clinique sur ces toniques confirment leur efficacité à soulager la constipation et les symptômes de troubles digestifs (nausées, brûlures, ballonnements, flatulences, crampes, spasmes, etc.), ainsi qu’à augmenter la fréquence des selles.

Maintenant, nous savons également que les herbes amères augmentent la circulation du sang dans la phase gastrique, ce qui augmente l'absorption de nutriments et assure l'élimination des déchets. Une circulation réduite est un indicateur de problèmes de digestion particulièrement auprès de la population âgée et est un facteur prédictif de la mortalité.

De plus, les herbes amères possèdent certaines qualités anti-inflammatoires et ces toniques travaillent très bien lorsqu’elles sont appliquées sur la peau, les cicatrices, les ecchymoses, ou même pour tout inconfort plus profond, incluant des maux de tête. L'Élixir de Maria fonctionne très bien lorsqu’il est ajouté dans un cataplasme. Au niveau de l'acné, je n'ai jamais vu un produit aussi efficace. Appliquée sur la peau et prise à l'interne, la combinaison d'alcool avec les herbes fait avancer rapidement le développement cutané et donc permet la disparition des boutons.

À la maison, nous gardons toujours une bouteille d'Élixir suédois et quand elle est vide je la renouvelle. C'est une tonique qui fonctionne rapidement et efficacement et elle est probablement mon produit préféré de tous les temps.

Le foie adore les amers, et c'est le temps de manger pour notre corps, pas juste pour notre bouche !

