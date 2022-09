Un service d'autobus à Saint-Georges... autrefois

Les plus âgés se souviennent qu'il y eut autrefois à Saint-Georges un circuit d'autobus qui faisait le tour de la ville. Ce service a existé vers les années 1951 à 1955, époque où beaucoup de gens ne possédaient pas d'automobile, comparé à la situation actuelle. C'est l'ancien maire Sylvester Redmond qui fut le premier à exploiter une telle entreprise. En revenant de son service militaire en 1945, M. Redmond avait obtenu l'autorisation du gouvernement d'importer des autobus de Boston pour le transport dans notre ville. Il fonde ensuite la compagnie Autobus Redmond dont les garages et le terminus étaient alors situés sur un grand terrain derrière sa résidence (qui était en arrière de l'actuelle Banque Nationale, comme on le voit à la 2e photo). Il y avait un autobus partant du terminus Redmond qui faisait le circuit dans toute la ville, incluant la Station, le centre-ville des deux côtés (Est et Ouest) passant à l'hôpital, puis revenant dans l'Est pour longer la rivière vers Jersey-Mills, retourne chez Wilfrid Paquet, descend sur la 2e avenue et recommence ensuite la ronde suivante, aux mêmes endroits. Il embarquait et débarquait des passagers un peu partout le long du trajet. La durée totale de ce circuit était d'environ une heure. Un billet coûtait .10 cent, trois pour .25c. Mais il y avait aussi un service offrant le transport pour l'OTJ au parc des 7-chutes sept jours par semaine, dont les départs étaient plus fréquents les fins de semaine, comme on le constate à un des billets alors utilisés (photo 3), au coût de 10 billets pour 1$. Il semble que le chauffeur poinçonnait le billet lors de chaque utilisation pour empêcher qu'on le réutilise. On remarque aussi que pour le retour, les enfants étaient ramenés à la salle paroissiale dans l'Ouest ou au terminus Redmond dans l'Est, pouvant ainsi transférer dans un autobus du circuit urbain. Et un autre billet pour le service de transport vers le lac Poulin et lac Raquette au coût de .40c pour un passage simple ou .75c pour un aller-retour (photo 4). Voici les noms de quelques uns de ses chauffeurs: Ben Gilbert, Benoit Jacob, Bertrand Grenier, Benoit Poulin, un M. Bolduc, Georges Letendre, Sylvester Redmond et son frère. Vers 1955, celui-ci discontinua ce domaine car il réalisa que c'était plus rentable de commercer les autobus que le transport. C'est la compagnie Québec Central Transportation qui l'acheta. Celle-ci se consacrait plutôt au transport interurbain (de passagers et de colis) vers Québec, Montréal, villes intermédiaires et les États-Unis. À la 1re photo, on voit un de leurs autobus embarquant des passagers devant l'hôtel National en 1948. Une autre photo (la 5e) nous en montre un autre dans des moments plus difficiles, on voit le chauffeur installant les chaines sur les roues sur une route enneigée. Voyez un dépliant d'avril 1960 donnant l'horaire des transports de Québec, Thetford, Mégantic et Saint-Georges (photo 6). Dans les années '60, il y eut aussi la compagnie Autobus de Thibaudeau et frère (Gérard et Charles-Auguste) qui faisait le transport Saint-Georges-Lambton-Sherbrooke. Ils ont aussi acquis une autre entreprise faisant le transport Québec-Saint-Georges-Mégantic. Aujourd'hui la plus grosse entreprise de transport interurbain à Saint-Georges est Autobus Breton Inc faisant aussi affaire sous le nom d'Autocars La Chaudière Inc. Photo 1 du fonds Linda Champagne. Photo 2 du fonds Claude Loubier. Photo 5 du fonds Gilbert Gamache. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique