Plus de 42 ans d’existence : encore méconnu et confondu

C’est aujourd’hui que ça se passe, on clarifie les choses pour le lancement de notre blogue! Vous croyez ne pas pouvoir fréquenter le Centre-Femmes de Beauce pour une quelconque raison? On vous a dit qu’il fallait avoir un faible revenu? Vous nous confondez probablement avec un autre organisme. Alors je vais vous éclairer dès maintenant!

Ici, on accueille TOUTES les femmes. Oui, vous avez bien lu! Peu importe votre statut, votre revenu, votre couleur de peau, vos expériences de vie ou votre âge, vous êtes toutes les bienvenues au Centre.

Vous vous dites : « Merveilleux, mais on y fait quoi? » Alors voilà. Vous y trouverez un lieu d’échanges, de réflexions et d’actions en participant à nos différentes activités comme les matinées discussion du mercredi, les ateliers de créativité, les Zoom pour discuter, « Le bonheur est dans la soupe », les activités thématiques (Halloween, Noël) ou les groupes de connaissance de soi sur 10 semaines, comme présentement les « Chroniques de la violence ordinaire » et « Vivre en solo ». De plus, les cuisines collectives vous permettront de socialiser tout en cuisinant de bons plats à rapporter à la maison.

Ici, nous travaillons à l’amélioration des conditions de vie des femmes. Nous nous soucions donc des grands dossiers qui concernent les femmes comme la santé physique et mentale, les droits, la lutte contre la pauvreté (insécurité alimentaire), toutes les formes de violence et l’isolement.

Ici, on croit en vous et en votre potentiel! Chacune de nos activités aborde une ou plusieurs de nos grandes valeurs : le respect, la solidarité, la justice, l’égalité, la démocratie, l’autonomie et la confidentialité.

Ça vous parle tout ça? Les travailleuses du Centre ont hâte de vous rencontrer et d’échanger avec vous!

Une belle nouveauté cette année : l’échange de vêtements et d’accessoires d'occasion! Eh oui, nous prenons dès maintenant vos dons et vous pouvez venir vous procurer de nouvelles tenues gratuitement, sur rendez-vous.

Soyez donc assurée qu’au Centre-Femmes, nous serons là pour vous comme nous le faisons déjà depuis plus de 42 ans.

Et on est situé où? Vous passez probablement souvent devant sans le savoir! Nous sommes directement sur le coin du boulevard Lacroix et de la 127e rue. Facile n’est-ce pas? Vous savez maintenant tout de nous.

D’ici votre visite, si vous avez besoin de parler, nous avons un service rapide, gratuit et confidentiel. Vous n’avez qu’à composer le 418-227-4037 (poste 2)

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos ateliers, nos rencontres et nos services, consultez notre site Internet ainsi que notre page Facebook.