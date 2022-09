Dix stratégies pour améliorer votre cote de crédit

Lorsque vous souhaitez obtenir un prêt, ou toute autre forme de financement, votre cote de crédit est le principal indicateur qui permet aux prêteurs d’évaluer votre capacité de remboursement. Puisqu’ils ne vous connaissent pas personnellement, ces derniers ont besoin de connaître votre historique de paiement ainsi que vos comportements financiers.



Il vous sera donc utile de savoir quelle est votre cote de crédit avant de contacter un prêteur potentiel. Bon à savoir : le pointage se situe entre 300 et 900, et toute note au-dessus de 760 sera considérée comme excellente par les créanciers.



Cependant, si votre cote de crédit se situe sous la barre des 600 points, il pourrait être plus difficile d’obtenir du financement. Heureusement, il existe plusieurs astuces pour vous aider à faire remonter votre pointage. Voici donc 10 stratégies pour améliorer votre cote de crédit.

1- Faites un budget

Votre première étape vers le rétablissement de votre cote de crédit est de savoir quelles sont vos dépenses personnelles, les remboursements que vous devez effectuer, et comparer le tout avec votre revenu. En sachant qu’il sera impératif de régler vos dettes le plus rapidement possible, voyez les dépenses que vous pouvez éliminer afin d’utiliser ces économies pour effectuer vos remboursements.

2- Payez vos factures à temps

L'un des meilleurs moyens d'améliorer votre cote de crédit est de payer vos factures avant la date d’échéance. Il peut être utile de programmer un système de rappel pour vous rappeler quelles factures doivent être payées et à quel moment.

3- Payez plus que le montant minimum

Il faut savoir que de se contenter de faire le paiement minimum peut comporter certains risques, dont de vous faire payer encore plus d’intérêts. En payant plus que le montant minimum exigé vous permettra donc de réduire votre endettement global et vous aidera à rembourser votre solde plus rapidement.

4- Concentrez-vous sur le remboursement de vos dettes

Un autre facteur important pour déterminer votre cote de crédit est le montant que vous devez par rapport au montant total du crédit disponible. Il est donc préférable que vous n'atteigniez pas ou n'approchiez pas de votre limite sur vos cartes de crédit. Considérez rembourser en premier la carte sur laquelle vous devez le plus.

5- Réduisez votre ratio dette vs revenu

Si votre ratio d'endettement est faible, les prêteurs constateront qu’il y a un bon équilibre entre le montant de votre dette et votre revenu. Cependant, un ratio d'endettement plus élevé peut être un signe que vous avez plus de dettes que vous ne pouvez rembourser.

6- Ayez une combinaison équilibrée de dettes

Avoir un crédit diversifié peut être plus bénéfique pour votre cote de crédit que d'avoir tous vos œufs dans le même panier. Si vous avez un certain montant de dettes, il est préférable qu'il s'agisse d'une combinaison d’un prêt hypothécaire, d'un prêt automobile et d'une carte de crédit plutôt que d'un seul gros solde sur une carte de crédit.

7- Demandez une augmentation de votre limite de crédit

L'utilisation du crédit correspond à la quantité de crédit que vous utilisez divisée par le montant total du crédit auquel vous avez accès. Considérez donc une augmentation de votre limite de crédit, afin de réduire votre ratio d’utilisation.

8- Limitez le solde sur vos cartes de crédit

Faites attention de ne jamais dépasser 50% de votre crédit disponible, particulièrement si vous avez obtenu une augmentation de votre limite. Vérifiez donc votre solde avant d’effectuer tout achat.

9- Gardez un œil sur votre dossier de crédit

Parfois, les banques et autres prêteurs commettent des erreurs de déclaration qui nuisent à votre cote de crédit. Pensez à vérifier votre dossier périodiquement afin de vous assurer que tout est en règle, et faites corriger les erreurs au besoin.

10- Gardez vos comptes ouverts

Les prêteurs examinent également depuis combien de temps vous avez vos comptes de cartes de crédit. Plus votre âge moyen de crédit est élevé, plus vous semblerez favorable aux différents prêteurs.

Bien sûr, améliorer votre dossier de crédit vous demandera du temps et des efforts. Commencez par obtenir gratuitement votre cote de crédit et ensuite, inspirez-vous de ces 10 conseils pour y arriver facilement, et le plus rapidement possible.

Visitez notre page Facebook