Un secteur typique de la 1re Avenue d'autrefois dans l'ouest

Examinez bien la 1re photo. Pas facile d'identifier avec certitude l'endroit illustré. Ce qui frappe le plus, ce sont les trois arbres énormes à l'extrême droite, dont l'un est même imbriqué dans l'escalier menant au premier immeuble. Heureusement, nous pouvons retracer le secteur grâce à d'autres photos. On réalise que 110 ans de distance ont changé bien des choses. La forme de la rue est toutefois restée assez similaire. En fait, les quatre photos suivantes, prises à des époques différentes, nous montrent au moins trois autres immeubles facilement reconnaissables nous permettant d'identifier le site de la 1re photo.



Une dame, Johane Roy nous a transféré récemment (à la SHS) une superbe photo datant d'une centaine d'années d'une belle résidence ayant appartenu à son grand-père Ludger Roy dans les années 1910-15 (photo 2). Cette maison était située sur la 1re avenue, pas très loin de l'église. Il s'agit de l'ancien presbytère de Saint-Georges ouest qui y fut déménagé en 1890! En effet, quelque temps auparavant, on a décidé de se doter d'une nouvelle église et d'un nouveau presbytère sur les mêmes sites que ceux existants. Comme l'ancien était quand même un bel édifice, plutôt que de le démolir, on a choisi de le déménager en 1890 avant d'y ériger le nouveau. On l'a donc transporté à environ 200 ou 300 pieds plus au sud, sur la 1re avenue, et il existe encore de nos jours, 130 ans plus tard, bien qu'ayant perdu de son lustre en raison de rénovations pas toujours réussies. Voyez le majestueux escalier qui conférait à cette maison une allure impressionnante.



Vers 1940, M. Horace Poulin (père de Louis-Bertrand) a été propriétaire de l'ancien presbytère et en a modifié la structure et enlevé le grand escalier de la façade pour y aménager un local commercial au sous-sol qui est devenu le rez-de-chaussée; le Dr Fortin a loué ce local dans les années '40 pour y établir son bureau et sa pharmacie (photo 3). Cet immeuble apparait aussi à droite sur la 1re photo. Les deux édifices suivants se retrouvent aussi sur la 3e photo datant de 1945. Après l'ancien presbytère, il y avait la maison d'Amédée Dionne autrefois, devenue ensuite celle de Joseph Rodrigue. Et finalement le gros édifice ayant logé le magasin Dulac, au coin de la 21e rue, c'est bien le même, avec sa façade surélevée. À noter que ces deux derniers immeubles furent démolis il y a longtemps pour y aménager un stationnement. La 4e photo, également de 1945, nous montre que la Pharmacie Fortin était bien située dans l'ancien presbytère, celui-ci est facilement reconnaissable comparé à la 2e photo. Et la dernière photo, avec la pharmacie Fortin à gauche, nous permet d'apercevoir à droite le café de Sinaï Gilbert, devenu ensuite le restaurant Chez Fernand puis le St-Bruno, au sud de l'ancien magasin Poulin et Martin. C'était probablement l'endroit où étaient autrefois implantés les trois gros arbres. Du côté gauche de la 1e photo, le commerce d'Albert Veilleux, Mme Syfois Poulin, Antonio Bolduc etc.



Cette section de la 1re avenue est devenue une artère très commerciale et achalandée entre 1950 et 1980, logeant environ vingt commerces, services, bureaux ou magasins. Mais les immeubles ont vieilli et ce n'est plus aujourd'hui qu'un secteur exclusivement résidentiel. Les années passent et les temps changent. Les photos publiées ici montrent que ce fut autrefois un quartier plus agréable. Photos 1, 3, 4 et 5 du fonds Claude Loubier. Photo 2 courtoisie de Johane Roy. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique