Huit « red flags » en amour

Les « red flags » ou drapeaux rouges sont des signes précurseurs qu’un partenaire peut être abusif ou qu’une relation peut devenir toxique voire même évoluer en violence conjugale. Lors des consultations individuelles, nous proposons d’identifier avec les femmes ces « red flags » afin qu’elles possèdent les outils nécessaires pour les reconnaitre avant de se lancer dans une nouvelle relation. En voici quelques-uns :



La façon dont il parle de ses anciennes relations. Quand il parle de son ex-conjointe, est-il respectueux? Met-il le blâme sur elle ou assume-t-il une part de responsabilité? Dites-vous que, s’il n’a jamais rien eu à se reprocher avec elle, il fera la même chose avec vous.

Il est centré sur lui-même. Il faut être attentif aux hommes qui monopolisent la conversation et qui la ramènent toujours vers eux. Surveillez aussi ceux qui vous font sentir comme si votre opinion n’était pas valide ou vos propos inintéressants. Il se peut que ce soit un type d’homme narcissique qui préfère faire passer ses besoins avant ceux des autres.

Il devient très rapidement sérieux dans la relation. Si vous êtes en fréquentation depuis peu et qu’il insiste pour franchir de grandes étapes trop rapidement (ex. : rencontrer sa famille, emménager ensemble, etc.) il faut vous questionner. Faites attention s’il tente de planifier un futur avec vous sans même avoir pris le temps de vous connaître ou sans vous avoir consultée. Ses paroles et ses actions peuvent sembler romantiques, mais c’est peut-être une façon d’avoir le contrôle sur vous. Il est plus difficile de quitter une relation lorsque des engagements ont été pris (ex. : loyer).

Il fait preuve d’une générosité excessive. Qu’il paie un souper au restaurant une fois de temps en temps ne pose aucun problème. Par contre, s’il le fait chaque semaine, en plus de payer vos activités et de vous acheter des cadeaux comme des bijoux, des vêtements ou autre, il faut rester prudente. Cette technique peut être utilisée afin de créer chez vous un sentiment de dette, comme quoi vous lui êtes redevable.

Rien n’est de sa faute / il a toujours une excuse. Il blâme quelque chose ou quelqu’un pour tous les aspects négatifs de sa vie. Par exemple, s’il vient de perdre son emploi, c’est parce que son patron est incompétent ; s’il ne parle plus à sa famille, c’est parce qu’elle ne s’intéresse jamais à lui. De plus, il faut faire attention aux excuses utilisées pour justifier ses actions : «ce n’est pas de ma faute, j’étais fatigué» ou «ce n’est pas de ma faute, je vis beaucoup de stress». S’il a une excuse pour tout, il en aura aussi avec vous.

Il a des doubles standards. Il analyse une situation de différentes façons dépendamment s’il s’agit de ses comportements ou de ceux des autres. Par exemple, il a le droit d’avoir des amies de fille, mais sa conjointe ne peut pas avoir des amis de gars.

Il accorde une grande importance aux valeurs traditionnelles. Pour lui, la femme doit faire le ménage, la cuisine, s’occuper des enfants et parfois même rester à la maison. S’il croit au partage des tâches et des responsabilités et qu’il respecte le fait que sa conjointe ait sa propre carrière, c’est bon signe!

Il consomme de l’alcool et de la drogue régulièrement. La consommation de telles substances n’est pas ce qui cause les comportements violents chez une personne. Toutefois, elle peut les augmenter. C’est pour cette raison que nous conseillons de vérifier la fréquence. S’il consomme à l’occasion, ce n’est pas alarmant. Si c’est tous les jours, ça peut le devenir. Même chose pour la drogue.

Attention, ce n’est pas parce qu’un homme possède l’un de ces comportements qu’il est nécessairement violent. Ce sont toutefois des indices à prendre en considération. Il faut prendre le temps de se questionner lorsqu’il possède plusieurs de ces comportements à la fois. Si vous avez des doutes, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 227-1025.