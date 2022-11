Adjectif tabou qui fait peur à certains et en rend d’autres fières : « féministe »

La définition de « féministe » selon le dictionnaire Larousse : « Courant de pensée et mouvement politique, social et culturel en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. »

Les femmes se font encore enfermer dans des stéréotypes sexistes et il est plus difficile pour elles de se faire entendre et respecter. Le renvoi aux rôles traditionnels de genre ou à la biologie (l’instinct maternel, le pacifisme féminin...) et l’individualisation des problèmes rendent invisibles les structures sociales inégalitaires. Les femmes sont confrontées au quotidien à des situations de micro-agressions, de discriminations et d’injustices.



Nous savons que la situation politique, économique et sociale des femmes demeure problématique. Au Québec, comme ailleurs, les femmes sont encore peu présentes sur la scène politique. Elles se retrouvent massivement dans les couches les plus pauvres de la société. Voici Ce qui caractérise leur situation d’exclusion ou d’oppression :

la violence sous toutes ses formes et ses conséquences;

la discrimination et l’iniquité en emploi qui se manifestent par la concentration des femmes dans certains secteurs d’emplois bien précis ou dans des emplois à statut précaire, sous-payés et sans avantages sociaux;

l’exploitation du corps des femmes (pornographie, prostitution, etc.);

la surmédicalisation chez les femmes;

l’iniquité en matière de partage des responsabilités familiales incluant le soin des enfants et des proches;

Etc.

La discrimination se manifeste par un ensemble d’attitudes, de comportements et de pratiques défavorables à l’endroit des femmes qui, bien que parfois inconscients, sont très présents notamment sur le marché du travail, dans les institutions scolaires, financières, de santé et de services sociaux. Cela crée des obstacles à la reconnaissance et l’insertion sociale, économique, politique et culturelle des femmes, lesquelles voient leurs besoins et leurs droits non-reconnus.



L’isolement, la perte d’estime de soi, l’appauvrissement et la marginalisation marquent beaucoup de femmes. C’est pourquoi en soutenant les femmes dans leur démarche d’autonomie, nous travaillons avec d’autres à changer les lois, les politiques, les institutions et les mentalités.



Le centre lutte donc sur plusieurs fronts à la fois :

changer les lois discriminatoires pour les femmes;

promouvoir l’équité salariale;

promouvoir la liberté de choix aux plans de la sexualité et de la reproduction;

dénoncer la violence sous toutes ses formes;

favoriser l’accès des femmes aux lieux de pouvoir;

promouvoir des rapports égalitaires;

développer des ressources pour favoriser et soutenir l’autonomie socio-économique; afin de lutter pour sortir de la pauvreté et pour être respectées dans leur intégrité et leur dignité;

appuyer les revendications des femmes sous représentées;

faire confiance dans le potentiel de chaque femme, valoriser ses connaissances, ses expériences;

stimuler l’entraide, le soutien et la solidarité, briser l’isolement.

Au cours de l’histoire, l’ensemble des revendications et des changements que le mouvement féministe porte, c’est TOUTES et TOUS qui en bénéficient pour une meilleure société et un meilleur avenir. Pensons à l’augmentation du salaire minimum, l’implantation des services de garde, des congés parentaux, l’équité salariale, l’éducation…



Ensemble, on va plus loin!

Texte inspiré de la Base d’unité politique du Regroupement des Centres de Femmes du Québec.



Le Centre est pour toutes les femmes! Il est là pour toi!