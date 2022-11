Chronique Santé par Cameron Olsen N.D.

Trois expériences qui font penser

Nous entendons souvent dire que ''tout est énergie'' ou encore que ''nous sommes tous connectés'', mais dans la vie quotidienne, nous ne savons pas exactement ce que ça veut dire. Oui, nous vivons chacun des moments de coïncidence ou des pressentiments ''inexplicables'', mais nous ne sommes pas, généralement, dans l'habitude de reconnaitre ou de lire ces sentiments, certainement pas la majorité de nous.



Il y a quelques années un ami m'a envoyé le résumé de trois expériences sur l'interaction entre l'ADN humain et l'environnement physique. Je vous ébauche ces trois textes, au moins pour vous permettre de voir la grandeur de l'idée de la santé humaine.

Expérience 1 : ''L'effet fantôme de l'ADN''. À l'académie Russe des Sciences, Dr. Poponin mesure à l'aide des instruments de haute précision, la distribution de particules de lumière (les photons) dans un contenant sous vacuum. Tel qu’attendu, les photons sont distribués sans ordre, de façon aléatoire. Après avoir placé un échantillon de l’ADN humain dans le contenant, les instruments mesurent, contre tout attente, que les photons se sont arrangés en ordre, comme si l’ADN émettait une énergie avec une influence sur les particules de lumière. Encore plus surprenant, après que l’ADN soit enlevé, les photons, qui font partie des atomes de notre univers, restaient en pattern régulier, comme si l'énergie de l’ADN maintenait son influence même dans son absence. Observation enregistrée : par un champ d’énergie, l’ADN humain nous connecte à la matière physique.

Expérience 2 : Cette expérience militaire des années 90 cherchait à déterminer si les émotions influencent l’ADN même après la séparation du participant et de son ADN. Un échantillon de l’ADN humain, pris de la bouche d'un participant, est isolé et connecté aux instruments pour mesurer les changements de flux d'énergie. Le participant est placé dans une autre chambre, connecté aux instruments pour mesurer l'énergie stimulée par ses émotions. Devant un écran, il est consigné à regarder des extraits de vidéos précisément choisis pour stimuler une gamme large d'émotions, tels que les scènes de violence graphiques, de tragédies, de joie et d'érotisme. Au même moment que les changements d'énergie ont été mesurés dans son corps, des changements d'énergie ont été également enregistrés dans l'échantillon de son ADN. Au même moment, sans délai. Une distance de quelques centaines de pieds séparait le participant et son ADN. Ce résultat a été reproduit par un organisme indépendant avec une séparation qui allait jusqu'à 500km et le délai mesuré par horloge atomique. Aucun retard entre la réaction de l’ADN et la stimulation des émotions du participant avait été observé. Observation enregistrée : par un champ d'énergie, nous restons connectés à notre ADN.

Expérience 3 : Formés dans la pratique de ''l'émotion cohérente'' cinq participants de l'Institut des mathématiques du cœur'' explorent le champ d'énergie qui entoure le cœur humain, comme un grand beigne! Dans un état de calme et de concentration, les participants passent chacun par une gamme de sentiments humains, tels que l’amour, la joie, le bonheur, la compassion, la tristesse, la colère et la haine. Cela a été enregistré dans des échantillons de l’ADN humain sous observation. L’ADN humain prend la forme d’une longue échelle tordue. Observation enregistrée : les émotions négatives produisaient un effet de réduction de la longueur des spiraux d’ADN. L'échelle est donc devenue plus courte, plus serrée et semblait être fermée. Par contre, les émotions positives ont eu l'effet inverse. L'échelle était devenue plus longue, plus souple et même le codage (les barreaux de l'échelle) semblait être plus stimulé.

Alors, selon ces trois expériences, on pourrait dire que, finalement, tout est énergie.

Prenez le temps de faire ce qui vous rend joyeux.

