Chronique Santé par Cameron Olsen N.D.

Toujours en perte d'odorat? Essayez la Nattokinase!

Beaucoup de recherches ont été faites sur le phénomène de la perte d'odorat, notamment la perte d'odorat post-coronavirus. J'ai vu beaucoup de clients chercher comment stimuler le retour de leur sensibilité olfactive. En lisant un résumé de Harvard Médical School, il devient clair que les chercheurs ont travaillé rigoureusement pour en trouver la cause. Un remède semble encore plus difficile à isoler.

Dans la plupart des circonstances, nous avons pu remarquer que la perte de l'odorat commence par l'entrée de protéine Spike dans les passages nasaux. 70% des gens infectés voient une altération au niveau de leur sens d'odorat. Bien que pour la majorité d'entre eux ce malaise reste temporaire, plusieurs vivent une perte qui dure au-delà de quatre semaines. Nous parlons alors de COVID longue.

Revenons aux protéines Spike. Une étude de septembre 2022 porte sur l'enzyme nattokinase et sa capacité à dégrader la protéine qui se trouve à la surface du coronavirus. De plus, cet enzyme dégrade également les enzymes ACE2, qui sont reconnus et nommés dans le rapport Harvard comme étant des cellules plus vulnérables à l'infection par les protéines de la COVID-19.

Natto se trouve dans une souche de soja fermenté, mais les quantités thérapeutiques viennent en forme de suppléments. Récemment, je l'ai recommandé à un client qui avait perdu son odorat depuis plusieurs mois. Deux semaines plus tard, son odorat est revenu. Je ne peux pas dire que l'enzyme nattokinase est la cause de ce rétablissement, mais, selon ce que nous savons maintenant sur cet enzyme et également sur la manière dont les protéines Spike et les cellules ACE2 interagissent, il semble être un bon point de départ autant pour rétablir l'odorat que pour se protéger contre le virus.

Nattokinase est aussi reconnu pour ces forces contre les troubles thrombotiques, l'athérosclérose, l’hypertension, etc. sans aucun effet secondaire néfaste.



Voir les autres textes du blogue Naturo Santé