Au Centre-Femmes de Beauce, on y trouve même des amies

Je suis assez nouvelle dans la région. J’ai décidé de m’établir en Beauce pour les services, la tranquillité, la proximité de la nature. Je rebâtis doucement ma vie dans ce beau coin de pays. Plusieurs défis sont à relever. Entre autre celui de se faire un réseau de connaissances. C’est bien beau les Zooms et les Facetime avec les proches que j’avais dans une autre région mais prendre une marche avec quelqu’une, prendre un café entre quatre yeux, se faire un bon repas en rigolant et parler pour refaire le monde, ça me manquait grandement.



J’ai rejoint le Centre-Femmes de Beauce car je connaissais un Centre Femmes dans ma région originaire, (pour obtenir leur programmation). Ainsi j’ai pris connaissance de leurs divers groupes, leurs activités et leurs services. Je me suis jointe à leurs matinées discussions du mercredi matin qui sont fort agréables et intéressantes! En plus d’être gratuites et sans inscription! J’y ai assisté à plusieurs occasions. Ainsi j’ai fait la connaissance d’autres femmes qui, tout comme moi, désiraient être informées, qui avaient un désir de partager et d’établir des liens. Nous avons participé aux activités sociales offertes par le Centre et nous avons développé une belle complicité qui fait que maintenant on se voit au Centre mais on se donne aussi des rendez-vous pour faire d’autres activités à l’extérieur du cadre du Centre-Femmes.



Au fil du temps, elles sont devenues de très bonnes amies. Avec les échanges que j’ai faits, je sais maintenant que mon histoire n’est pas unique. Il y a aussi d’autres participantes du Centre-Femmes qui ont créé de très bons liens entre elles et sont devenues de bonnes amies. Je vous invite, tout comme moi, à consulter la programmation du Centre-Femmes de Beauce sur leur page Facebook ou sur leur site internet. Vous pouvez aussi rencontrer une intervenante qui pourra vous faire visiter et vous donner de plus amples informations.



Au plaisir de vous rencontrer!

Téléphone : 418 227-4037

Par courriel : [email protected]

Ou le site internet : www.centrefemmesdebeauce.com

Le Centre est pour toutes les femmes! Il est là pour toi!