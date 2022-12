Charge mentale, Noël et violence conjugale

Vous est-il déjà arrivée de vous sentir épuisée même en ayant le sommeil dont vous avez besoin et de ne pas comprendre pourquoi? La charge mentale chez la femme est un poids invisible qui pèse lourd sur ses épaules chaque jour. Ce phénomène est surtout observé chez les femmes dans un couple hétérosexuel. Il s’agit du fait de penser à quelque chose, tout en faisant une autre chose. Je suis certaine que vous savez de quoi je parle!



Même si les Fêtes se veulent un moment agréable en famille, on ne peut nier que pour bien des femmes, elles représentent un stress supplémentaire. Entre l’achat des cadeaux, la préparation des repas et toute l’organisation qui vient avec les rassemblements familiaux, Noël amplifie la charge mentale. En lisant ces lignes, vous reconnaissez peut-être une femme dans votre entourage, que ce soit votre mère, votre sœur, une amie ou vous-même.



Imaginez cette charge mentale déjà très lourde et ajoutez-y de la violence conjugale. On parle alors d’un poids exponentiel puisque tout y passe. Dans une telle relation, l’homme peut avoir tendance à reporter toutes les responsabilités sur sa conjointe, c’est-à-dire l’éducation et la gestion des enfants, l’entretien de la maison, les animaux de compagnie, les finances, etc. Ici, la répartition égalitaire des tâches est inexistante. Il faut alors que la femme les réalise sans se plaindre et avec l’angoisse constante de subir les colères de monsieur.



Les femmes victimes de violence conjugale vont, souvent inconsciemment, développer des stratégies de protection. Ce qui veut dire qu’elles vont utiliser plusieurs techniques pour essayer de diminuer la tension afin d’éviter l’inévitable…



La période de Noël peut être particulièrement difficile pour ces femmes. Les moments en public étant plus nombreux, elles se doivent de tout faire pour dissimuler la violence. Elles peuvent aller jusqu’à inventer une excuse afin de s’isoler à la maison pour ne rien laisser échapper. De plus, bien souvent, les vacances d’école signifient que les enfants sont à la maison en tout temps. La femme peut donc être obligée de redoubler de vigilance afin que ceux-ci ne déclenchent pas les foudres de monsieur. Les stratégies de protection sont infinies et grugent beaucoup d'énergie à la femme sans même qu’elle ne s’en rende compte, ce qui peut entrainer d’autres conséquences sur sa qualité de vie.



On vous invite cette année à être attentif.ve aux femmes autour de vous, à leur charge mentale et à tout comportement qui pourrait présumer un contexte de violence conjugale.



Si vous avez des doutes sur votre relation ou celle d’une proche, n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes disponibles 24h/24, 7 jours/7, même pendant les Fêtes!