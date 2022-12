Joyeuses Fêtes ?

Les fêtes de Noël et du Nouvel An sont habituellement associées à des moments de réjouissance et de plaisir avec la famille et les amis. Toutefois, elles peuvent également être synonymes d’anxiété, de déception et de solitude. Certains clichés entourant la période de fêtes augmentent la pression de perfection et d’image de la famille idéale.

Pour certaines personnes, cette période permet de voir des membres de la famille qu’elles n’ont pas vue depuis longtemps, de passer du temps de qualité en plein-air avec des amis ou simplement de prendre soin de soi devant un feu de foyer. Pour d’autres, c’est d’accompagner sa conjointe qui est à nouveau hospitalisée puisqu’elle a encore cessé sa médication pour son trouble bipolaire. C’est d’apprendre à vivre avec le fait que son enfant, atteint de schizophrénie, est absent des fêtes de Noël et du Nouvel An depuis plus de dix ans, qu’il est sans domicile fixe et habite les rues de Québec. C’est de soutenir sa sœur ayant un trouble de la personnalité limite et tenter de la convaincre d’accepter l’aide qui lui est offerte afin qu’elle ne perde pas la garde de ses deux jeunes enfants. C’est d’anticiper les partys, car sa mère sera forcément, à chaque fois, trop intoxiquée par l’alcool pour se lever elle-même de sa chaise.

Les problèmes de santé mentale ne prennent malheureusement pas de pause pour la période des fêtes. Si, comme membre de l’entourage, vous avez besoin de soutien, d’accompagnement ou d’écoute, n’hésitez pas à nous contacter.