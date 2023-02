Le concept de santé sexuelle est de plus en plus présent dans notre société. Mais qu’est-ce que ça signifie concrètement? On ne parle pas seulement d’une absence de maladie, de dysfonctionnement ou d’infirmité. Il s’agit de ne pas réduire la sexualité à une pratique de reproduction. La santé sexuelle est un état de bien-être physique, émotionnel, mental et social lié à la sexualité.



La sexualité est un aspect central de l’humain. Elle comprend le sexe biologique, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, l’érotisme, le plaisir, l’intimité et la reproduction. Elle est vécue sous forme de pensées, de fantasmes, de désirs, de croyances, d’attitudes, de valeurs, de comportements, de pratiques, de rôles et de relations. Alors que la sexualité peut inclure toutes ces dimensions, ces dernières ne sont pas toujours vécues ou exprimées simultanément. En effet, elle peut être influencée par des facteurs biologiques, psychologiques, sociaux, économiques, politiques, culturels, éthiques, juridiques, historiques, religieux et spirituels.

Violence sexuelle

Que faire quand la violence sexuelle s’incruste dans notre couple? Malheureusement, la violence sexuelle est encore un phénomène incompris, surtout en contexte conjugal. On n’a qu’à penser au devoir conjugal qu’imposait l’Église aux femmes envers leur mari.



Contrairement aux croyances populaires, une agression sexuelle peut survenir entre partenaires intimes. La violence sexuelle vise à manipuler l’autre afin d’obtenir des faveurs à caractères sexuels. Elle comprend tout geste non consenti avec ou sans contact physique. Elle peut se manifester de différentes façons telles que par le harcèlement sexuel, l’attentat à la pudeur, le voyeurisme, les menaces d’aller voir ailleurs ou encore le refus de porter un préservatif. La violence sexuelle peut aller jusqu’au viol.

On entend souvent à tort qu’il suffit de mettre fin à la relation pour qu’elle cesse. Il arrive plus souvent qu’autrement qu’elle perdure. En contexte de postséparation, la violence peut se manifester de plusieurs façons comme par l’envoi de photo à caractère sexuel non consenti et par la menace de publier des photos ou vidéos intimes.

En terminant, la santé sexuelle se veut une approche positive et respectueuse de la sexualité et des relations sexuelles. Elle est constituée d’expériences plaisantes et sécuritaires, exemptes de contraintes, de discrimination et de violence. Pour que cet objectif de santé sexuelle soit atteint et maintenu, les droits sexuels de chacun doivent être respectés, protégés et appliqués.

Si tu te poses des questions sur ta relation suite à la lecture de ce texte, n’hésite pas à nous contacter. Nous sommes là pour t’aider à y voir plus clair.