Oui, je le suis!

Je suis féministe! Et là je vous vois… le visage un peu tordu dans un demi-sourire interrogatif. « Tu es féministe? Quand est-ce que tu vas brûler ta brassière? » Ha ha ha Rire gras et malaise assuré.



C’est exactement pour ça que je suis féministe. Pour remettre les pendules à l’heure. Pour que tout le monde sache que le féminisme, ce n’est pas de marcher dans les rues les seins à l’air. Le féminisme comme je le vois en 2023, c’est la justice et l’égalité pour TOUTES les femmes du monde. Le féminisme, c’est une façon de penser…



Je crois en une justice universelle. Je crois aussi en la valeur de la vie humaine. Par-dessus tout, je crois en la puissance de la solidarité.



Nous avons la chance incroyable de vivre dans un pays en paix où la violence faite aux femmes est interdite et punie par la loi. Pourtant, il y en a encore et les victimes se multiplient. Pourquoi? Le terme « féminicide » est devenu à la mode dans les médias. Pourquoi? Nous prêchons le « à travail égal, salaire égal » mais les femmes sont toujours sous-payées par rapport aux hommes. Pourquoi?



L’égalité au Québec n’est pas acquise, c’est un fait. La justice encore moins. Malgré cela, nous, québécoises, sommes privilégiées. Nous avons la liberté de parole. Et ça, ça peut être fort. Nous pouvons parler; nous pouvons dénoncer; nous pouvons sensibiliser. Parlez de ce que vous avez vécu; dénoncez les agresseurs; sensibilisez votre entourage à toutes les inégalités. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le croyez!



Je ne comprends pas qu’en 2023, des petites filles soient encore mariées de force ; que d’autres soient excisées ; que d’autres encore soient achetées ; qu’une trop grande majorité soient violées, tuées et quoi d’autre encore… Les droits des femmes à travers le monde tendent plus à reculer qu’à avancer. Perdre le droit à l’avortement, c’est un recul incroyable. Perdre le droit d’aller à l’école, c’est un recul inimaginable.



Avec tout ce que l’on voit se passer ici et ailleurs, être féministe est capital. La liberté de chacune en dépend. L’avenir en dépend.



Élever nos enfants dans une optique féministe, c’est un cadeau merveilleux que nous pouvons faire à notre société. Les sensibiliser au respect de tous, c’est faire avancer la cause féministe. Peut-être y aura-t-il moins d’inégalités, moins d’injustice, moins de violence.



Parce que le silence n’est pas une option…