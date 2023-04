Neuf stratégies de protection chez la femme

Dans un contexte de survie, les femmes victimes de violence conjugale utilisent des stratégies de protection et des rationalisations pour contrer la violence exercée par leur conjoint. Les stratégies de protection rendent les femmes capables de supporter la difficile réalité dans laquelle elles se trouvent et de se protéger de la violence de leur partenaire. Certaines tactiques les aident à éviter la violence de leur compagnon, à y échapper et à se défendre. Les stratégies peuvent varier en fonction de divers éléments : la phase du cycle, le contrôle du conjoint, la dangerosité, les enjeux encourus et la protection assurée par le réseau social.



Voici les 9 stratégies de protection qui peuvent être utilisées :



Le déni - Refuser de reconnaître la violence. Les femmes ont du mal à concevoir que leur compagnon puisse les violenter et à se percevoir comme des victimes de violence conjugale. Elles peuvent aller jusqu’à oublier les épisodes de violence en tout ou en partie.



La dissociation - Dissocier les émotions de la situation. Certaines femmes déconnectent leur corps de leur esprit lors d’épisodes de violence. Elles ont l’impression de la vivre à l’extérieur de leur corps.



Le repli ou subordination - Prévenir ou tempérer la violence en laissant faire, en se soumettant à la volonté de son conjoint de façon stratégique, en répondant à ses attentes et en censurant ses paroles et ses actes.



Le contournement - Déjouer le contrôle et la surveillance du partenaire en utilisant des mensonges ou en cachant des choses pour pouvoir faire ce qu’elle désire.



La survie - Se mobiliser pour assurer sa protection immédiate et éviter le danger en se soustrayant momentanément à l’emprise du conjoint, soit en se cachant ou en s’enfuyant.



La négociation - Rechercher des solutions en tentant d’amener le partenaire à prendre conscience de ses comportements violents, en essayant de trouver des moyens pour empêcher ceux-ci ou pour les modifier.



La restitution - Remettre la responsabilité de la violence à son auteur, que ce soit verbalement, intérieurement ou symboliquement, afin de protéger sa propre intégrité psychologique.



La résistance ou le contre-pouvoir - Réagir face à la violence. Les femmes peuvent le faire en tenant tête au conjoint, en répliquant, en s’opposant, en posant des conditions de non-violence, en recourant à des services spécialisés, en recherchant des appuis extérieurs et en portant plainte.



La rupture - Se préparer à la rupture tant sur le plan psychologique que matériel, établir les conditions permettant de partir dignement. Faire le deuil de la relation.



Rappelons que ces différentes stratégies sont utilisées par les victimes dans le but de se protéger tant au niveau physique, psychologique qu’émotionnel. Ne manquez pas notre prochain article où nous aborderons les rationalisations employées par les femmes dans un contexte de violence conjugale.

Si tu te poses des questions sur ta relation suite à la lecture de ce texte, n’hésite pas à nous contacter. Nous sommes là pour t’aider à y voir plus clair.