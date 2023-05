Beauce Express au siècle dernier

Une des plus grosses compagnies de transport de l'histoire de la Beauce a probablement été la firme Beauce Express Inc. fondée en 1967. Cette importante entreprise fut créée par la fusion de plusieurs transporteurs de la région: Paré Transport, Bégin Transport, Roy Transport et Beauce Transport dont on voit les propriétaires à la photo 2 publiée dans le journal local le 20 décembre 1967. Voyez le sigle de cette compagnie à la 3e photo. Ils avaient adopté un genre de rouge violacé que certains appellent fuchsia ou magenta comme couleur emblématique de leur entreprise. Leurs camions étaient tous de cette couleur, comme celui de la 4e photo, où le chauffeur était Luc Fortin.



Au départ, en 1967, ils s'installèrent sur les terrains et anciens bâtiments de l'ancienne compagnie Kennebec Construction sur le boulevard Dionne, à l'endroit où se trouve aujourd'hui le magasin Dollarama (photo 5). Ils n'y furent pas très longtemps, heureusement, puisque ces bâtiments furent par la suite entièrement détruits par un gigantesque incendie dans la journée du 4 janvier 1976, alors qu'ils étaient occupés par les bureaux et entrepôts de Nelson Jalbert Inc. agent Labatt de la région. Vers 1970, les dirigeants de Beauce Express se sont relocalisés et ont établi leur place d'affaire principale ailleurs à Saint-Georges, en direction de Notre-Dame-Des-Pins (NDDP). On voit une partie de leur impressionnante flotte de véhicules à la première photo vers 1975, soit environ 40 camions et autant de remorques, propres et bien rangés dans leur immense stationnement près de la route Kennedy entre Saint-Georges et NDDP. En fait ce n'était qu'à peu près la moitié de leur flotte de camions, qui a compté jusqu'à 80 unités à son sommet, car les autres étaient soit sur la route, soit à l'un de leurs entrepôts à Montréal, Québec et Sherbrooke.



Toutefois, le site qu'ils ont occupé à cet endroit était dans un secteur où la dénivellation de la rivière est faible, ce qui avait l'inconvénient de présenter des risques d'inondation lors des débâcles printanières. À chaque printemps, ils étaient encerclés par la hausse des eaux de la rivière, comme le démontrent les photos 6 et 7.



Il y a eu ensuite beaucoup de fusions et d'acquisitions dans le monde du camionnage au Québec. Le 24 septembre 1987, l'entreprise Beauce Express fut achetée par Clarke Transport, qui la transféra peu de temps après à Kingsway Transport. En 1992, Kingsway fut à son tour acheté par Cabano Express qui a par la suite pris le nom de Cabano Kingsway. En 1994, ils ont encore changé de nom pour s'appeler TFI International. Aujourd'hui, dans les années 2020, ils sont plus connus sous le nom de Trans-Force. De nos jours, le transport par camionnage est dominé par des méga entreprises. Heureusement il reste encore quelques indépendants dans la Beauce mais ils n'ont pas la taille de ce que fut autrefois Beauce Express. Aujourd'hui, le terrain et les bâtiments où était situé Beauce Express existent encore, ils accueillent un regroupement de différents commerces et entreprises.



Texte et recherches de Pierre Morin