L’âgisme au féminin

« Elle est beaucoup trop jeune pour un poste avec autant de responsabilités ».



« On ne prendra certainement pas une fille, elle va nous lâcher dès qu’elle va tomber enceinte. »



« Les vieilles sont toutes des chialeuses. »



Vous avez déjà entendu ce genre de chose?



L’âgisme est un problème de société bien actuel et il touche majoritairement les femmes. Les capacités des femmes sont constamment remises en cause alors que c’est plus rarement le cas chez les hommes. Pourquoi?



Quand une femme de 20 ans veut devenir PDG… « T’as des croûtes à manger ma grande. » ou encore « Ça va te prendre un homme pour te coacher. »



Quand un homme de 20 ans veut devenir PDG… « Wow, il a de l’ambition! »



L’âgisme est partout. Il est même encore plus fort que le racisme, puisqu’il est accepté socialement, malheureusement.



Vous l’avez sûrement vu au cinéma! Les hommes matures sont adulés. On les trouve beaux avec leurs cheveux argentés et leurs rides. Ils sont charismatiques. Mais les femmes? Elles devraient prendre leur retraite… ou passer par la chirurgie. On ne veut pas voir les femmes vieillir à l’écran, c’est mauvais pour nos standards de beauté voyons! Les actrices perdent peu à peu l’attention des producteurs et se retrouvent dans des rôles de second plan. C’est pareil dans une panoplie d’emplois.



Le problème avec l’âgisme, c’est que les gens ne comprennent pas qu’ils préparent la façon dont ils seront vus eux-mêmes dans quelques années. Vous méprisez le fait de vieillir? Préparez-vous à être méprisée aussi. Pire encore, vous pourriez vous mettre à mépriser les plus jeunes femmes par jalousie… c’est encore de l’âgisme.



Car OUI, c’est la peur de vieillir qui cause l’âgisme! Celles qui ne craignent pas de vieillir comprennent toute la beauté d’avancer en âge. Je ne dis pas que j’en ai trouvé le secret, mais je crois m’en rapprocher.



Ce qu’il faut faire est plutôt simple. Nous devons arrêter d’infantiliser les femmes qui vieillissent et surtout, cesser de les invisibiliser dans la société. Elles sont fortes et leur sagesse est d’une grande importance. Elles peuvent parler, elles peuvent donner leur avis, elles peuvent même encore changer le monde!



Rappelez-vous les anciens peuples. Nous aurions grandement intérêt à revenir à une société qui prend soin de tous ses membres et non pas seulement de ceux qui sont « actifs » et qui apportent des résultats qui se mesurent en dollars.



Peut-être suis-je idéaliste, mais je rêve d’un monde sans discrimination… et l’âgisme en fait partie. Maintenant que vous avez lu ceci, parlez-en avec vos proches et posez-vous la question : comment puis-je atténuer l’âgisme, MOI, dans mon quotidien?



Je vous souhaite une belle réflexion…