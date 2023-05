Le père Ovide de Justin

ON M’ACCUSE DE PÉDOPHILIE En date du 17 mai, j’ai reçu un courriel en provenance de la GRC dans lequel on me menace de poursuites suite à des gestes que j’aurais posés faisant de moi un pédophile en puissance. Évidemment, il s’agissait là d’une arnaque, d’un faux courriel visant à me forcer à poursuivre la communication avec l’expéditeur (pas ...