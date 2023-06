Accès au logement… mais quel logement?

Dernièrement, les articles sur le logement se multiplient. Je me rappelle qu’il n’y a pas si longtemps, on voyait des pancartes « à louer » un peu partout en ville. Avec les années, elles ont disparu et le taux d’occupation a drastiquement chuté. Il reste bien des maisons à vendre, mais c’est impossible pour les ménages à faible revenu d’acheter. Alors, où vont ces personnes?



L’accès à un logement n’a jamais été si difficile. Les prix ont explosé et les propriétaires sont de plus en plus sélectifs. En plus, les logements abordables sont souvent dans un état médiocre et sont la cause de nombreux problèmes de santé. Combien se retrouvent avec des problèmes respiratoires à cause de moisissures? C’est inacceptable.



Mais cette pénurie de logement pour tous n’est pas le seul bâton dans les roues des femmes de la région. Je dois dire que je suis ahurie par toute la discrimination à laquelle les femmes font face quand elles veulent louer seules ou, encore pire, avec leurs enfants. Est-ce que d’être monoparentale est une maladie? « Ah oui, vous avez 3 enfants… avez-vous un travail au moins? »



Oui, il semble que d’élever seule des enfants soit une tare! Sans un conjoint ou une conjointe dans notre vie, nous devons montrer patte blanche et prouver que nous sommes irréprochables, sous peine d’être mise de côté. Au moindre accroc dans notre vie, nous nous voyons refuser logement et crédit.



Alors imaginez lorsqu’une femme a un handicap physique et a besoin d’une rampe ou d’être au rez-de-chaussée… quand une femme est racisée et souvent jugée pour cela… quand une aînée se présente et qu’elle a quelques besoins spécifiques… quand une femme se sort d’une situation de violence conjugale avec juste 2 valises et sans argent…



Les propriétaires ne sont pas tous les mêmes. Il en existe qui ont un cœur et qui comprennent la dureté du monde. Mais ils ne peuvent pas accueillir toutes ces personnes qui se retrouveront dans de mauvaises conditions au 1er juillet de cette année… Seul le gouvernement peut construire les logements abordables promis et aider toutes ces femmes.



Soyez solidaire! Réclamez ces logements pour elles, pour vous, pour tous les enfants qui méritent mieux! Et aidez, si vous le pouvez, à réduire leur fardeau. La pauvreté est l’affaire de toute la société, de toute notre communauté.



Ensemble, on va plus loin!



Si vous vivez une situation difficile et que vous avez besoin d’en parler, n’hésitez pas à contacter notre intervenante au 418-227-4037 poste 2.