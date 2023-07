La culpabilité

La culpabilité est un sentiment très fréquent lorsqu’on a l’impression d’avoir commis une faute ou lorsqu’on se juge responsable d’avoir failli à une de nos valeurs profondes. C'est un mélange de tristesse, de colère et de honte où la peur du jugement de l'autre et le regard qu'on porte sur soi jouent des rôles importants.

Il arrive souvent pour des parents et des membres de l’entourage de ressentir de la culpabilité lorsqu’un proche a un trouble de santé mentale. Certaines personnes éprouvent de la culpabilité la majeure partie du temps. D’autres la ressentent davantage lorsqu’ils sont stressés, dépassés ou qu’ils doivent prendre des décisions difficiles par rapport à leur proche.

Voici quelques exemples de situations pouvant provoquer un sentiment de culpabilité chez un membre de l’entourage :

Des parents se demandent si le trouble de santé mentale de leur enfant est héréditaire ou d’origine génétique;

Une conjointe a l’impression de ne pas avoir vu les signes précurseurs de la maladie et se demande si son amoureux aurait pu être diagnostiqué avant;

Des parents craignent de ne pas en avoir fait assez (ou trop) et que cela ait causé la maladie de leur enfant;

L’entourage s’inquiète d’avoir commis ou de commettre des erreurs dans leur relation avec la personne atteinte;

Un frère s’en veut par moment d’être en bonne santé;

L’entourage se sent impuissant face aux choix néfastes de leur proche;

Etc.

Cette culpabilité peut se manifester de différentes façons. Néanmoins, ce sentiment, s’il devient trop envahissant, peut avoir des effets néfastes au quotidien. La culpabilité peut contribuer à l’anxiété, à la dépression et rendre les périodes de stress et d’impuissance plus difficiles à surmonter. Elle peut interférer avec la prise de décision et peut rendre pénible la mise en place de limites quand cela devient nécessaire au rétablissement de la personne atteinte d’un trouble de santé mentale. Il devient donc important d’explorer ou d’approfondir ce sentiment de culpabilité et d’être rassuré afin de devenir un aidant plus efficace et éviter l’épuisement.

Votre culpabilité, en tant que membre de l’entourage, devient de plus en plus inconfortable? Vous avez des questions, des inquiétudes? Vous avez besoin de plus d’informations? N’hésitez pas à nous contacter, nous pouvons vous aider.



Catherine Cliche

Directrice générale Le Sillon

Le Sillon a pour mission de regrouper les membres de l'entourage d'une personne qui présente des manifestations cliniques reliées à un trouble majeur de santé mentale, de leur offrir une gamme de services de soutien, et ce, afin de leur permettre d'actualiser leur potentiel.