Les estacades du pont de bois de David Roy il y a plus d'un siècle

Selon la définition du dictionnaire, une estacade est une digue érigée sur une rivière, constituée de madriers ou de grands pieux, destinée à protéger des travaux ou à retenir ou briser des glaces dérivantes. Or de telles estacades ont déjà existé autrefois en plein centre-ville. Il y en avait deux. Elles furent précisément érigées en amont des piliers du pont de bois qui relia les deux rives de notre ville en face de l'église entre 1881 et 1912.



On sait que ce premier pont fut érigé et entretenu par son propriétaire David Roy en 1881. Il dura 30 ans, jusqu'en 1912. C'était un pont en bois tout juste en face de l'église. Il était appuyé sur des culées et des piliers. Les culées sont les fondements du pont sur chaque rive, tandis que les piliers supportent les travées au-dessus de la rivière. À cette époque, le gros problème des ponts semblables résidait dans le fait que les culées et piliers, n'étant pas constitués de béton, étaient soumis aux affres et attaques constantes des flots de la rivière. Ces constructions, faites de gros caissons en bois remplis de pierres, étaient constamment grugées par le courant, comme on le constate au pilier de l'ouest, sur la 1re photo. En effet, les bases avaient tendance à se dégrader et à s'effriter au fil des semaines et des mois. M. Roy était obligé d'entretenir et réparer ces gros piliers à tous les étés, après que la crue printanière des eaux se soit résorbée (confirmé par l'article de journal de la photo 2). Même que son pont fut emporté par l'épouvantable débâcle de 1896, dont on voit les débris sur la 3e photo, sur laquelle on aperçoit aussi les restes des piliers détruits. À un moment donné, vers 1988, tanné de ces réparations répétitives, M. Roy eut l'idée de concevoir des obstacles devant chaque pilier, qui les protégeraient contre l'érosion. Le but était double: protéger les piliers d'une part, et éviter que le pont soit à nouveau détruit par la débâcle d'autre part. Il s'attaqua au problème et entreprit d'ériger des estacades en amont de chaque pilier, espérant que ces structures réussiraient à briser les glaces, leur faisant contourner les piliers sans les endommager. On voit bien les estacades en question à la photos 4; et aussi à droite sur la 1re photo. Deux autres photos (5e et 6e) qui ont été prises en direction sud, nous font voir les estacades sous un angle différent.



Il semble que ces estacades ont procuré une certaine satisfaction à David Roy, puisqu'elles furent maintenues jusqu'à la fin de ce pont de bois qui fut démoli en juillet 1912. Il laissa à l'abandon les deux estacades qui se désintégrèrent d'elles-mêmes par la suite. On voit même les restes de ces deux structures sur une photo du pont métallique qui lui succéda par la suite (photo 6, vers 1913). Le problème d'érosion des piliers en bois et pierre fut définitivement réglé lorsqu'on les remplaça par un énorme pilier en béton, qui a supporté sécuritairement les deux ponts de fer qui ont succédé en 1912 et 1929, et que l'on aperçoit à la photo 7 prise à l'été 1971. Ce solide pilier, érigé selon des procédés plus modernes, a accompli fidèlement son travail pendant 59 ans; seul un dynamitage en est venu à bout.



Photos 1, 4 et 5 du fonds Claude Loubier. Photo 2 du fonds Éclaireur. Photo 3 du fonds Daniel Lessard. Photo 6 du fonds Réjean Giasson. Photo 7 du fonds Jean-Frédéric Chrétien. Photo 8 du fonds Éclaireur-Progrès. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique