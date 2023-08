Le magasin Rossy

L'histoire des magasins Rossy a commencé il y a plus de 100 ans. En 1910, un immigrant syrien libanais Salim Rossy a ouvert un magasin général sur le boulevard Saint-Laurent au centre de Montréal. Ses six enfants se sont joints à lui pour en faire l'un des plus grands magasins indépendants de la province. En 1949, un de ses fils, Michael, a décidé de lancer sa propre compagnie sous le nom de Michael Rossy Ltée. Il commence dans la région de Montréal et s'étend rapidement au-delà. Son entreprise devient connue sous le nom de ROSSY. À cette époque la chaine comptait 28 magasins. Graduellement, il ouvre des succursales un peu partout en province, dont une à Saint-Georges au cours des années '80, dans l'ancien local laissé vacant par le départ du magasin Farmer qui est allé s'installer en 1978 dans le nouveau centre d'achat Place Centre-Ville. On voit le premier Rossy dans notre ville, qui était alors situé dans un secteur qui était encore bien fréquenté à cette époque à la première photo. Il y resta pendant plusieurs années.



Lorsqu'un entrepreneur géorgien érigea un imposant édifice sur la 1re avenue au coin de la 118e rue pour y loger une résidence pour personnes âgées (Le Jasmin) vers 1998, un local commercial fut aménagé au rez-de-chaussée au coin de l'intersection, et Rossy s'y est établi pendant plusieurs années (photo 2).



Dans les années 2000, Rossy a quitté Saint-Georges pour aller s'installer dans la ville voisine Beauceville. Mais après avoir disparu du paysage commercial de Saint-Georges pendant environ 10 ans, Rossy y est revenu et a ouvert une succursale au carrefour Saint-Georges le 25 octobre 2018 (photo 3) tout en conservant celui de Beauceville. Aujourd'hui cette chaine compte plus de 80 magasins répartis dans tout l'Est du Canada.



Saviez-vous que la famille Rossy est aussi propriétaire des fameux Dollarama qui comptent 1400 magasins (dont quatre à Saint-Georges) et réalisent des ventes de 4,5 milliards $ par année. Cette importante chaine a été fondée en 1992 par Larry Rossy, lui aussi descendant de Salim Rossy. Leur premier Dollarama fut celui de Matane. C'est aujourd'hui Neil Rossy (fils de Larry) qui en est le dirigeant de cette méga-entreprise depuis 2018. Ils sont donc des petits-cousins des propriétaires des magasins Rossy que nous avons dans la région.



Le premier site de Rossy chez nous (celui de la 1re photo, anciennement Farmer) fut complètement rasé par un incendie le 12 juin 2003. Par la suite, on y érigea un imposant édifice pour loger le commerce de jouets Place Bureau appartenant à Mme Francine Bureau.



Photos 1 et 2 courtoisie d'Yvon Thibodeau. Photo 3 de Chantal Rodrigue d'EnBeauce.com. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique