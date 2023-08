LA SALLE DE SPECTACLE REFAIT SURFACE

Depuis le débat qui a entouré le projet de construction d’une salle de spectacle à Saint-Georges en 2009 et 2010, plusieurs pensaient que le projet était abandonné.

De plus, le Maire de Saint-Georges, Claude Morin, disait prioriser le complexe de soccer et la construction d’un complexe sportif. Maintenant que ces deux projets sont devenus réalités, il semble que l’on soit disposé à ramener le projet de la salle de spectacle dans la liste des priorités.

Des rumeurs

Fin mai, des rumeurs ont circulé à savoir que la construction d’une salle de spectacle digne de ce nom à Saint-Georges était dans les cartons des dirigeants municipaux.

Le projet, qui avait été transféré à la MRC Beauce-Sartigan, a été rapatrié à Ville de Saint-Georges. De plus, les rumeurs allaient même jusqu’à prévoir l’endroit où cette salle de spectacle pourrait voir le jour, à savoir sur le terrain du garage Ford situé à proximité de l’Espace Carpe Diem.

Croisé par hasard lors du départ du Tour de Beauce en juin dernier, le propriétaire du garage Ford, Pierre Couture, me confiait lui aussi avoir entendu les rumeurs, mais ajoutait n’avoir pas été contacté par les autorités municipales. Il se disait ouvert à une transaction puisqu’il dispose d’autres terrains où il pourrait déménager le garage Ford. Évidemment, on l’aura deviné, pour que la transaction se réalise, il faudra s’entendre sur un prix de vente.

Une confirmation

Le 26 juillet dernier, de retour de vacances, Claude Morin a accepté de me rencontrer pour discuter de divers projets, dont celui de la salle de spectacle.

Le Maire m’a confirmé que le projet de salle de spectacle était bel et bien vivant, ajoutant que des échanges préliminaires avec Pierre Couture avaient eu lieu au cours des dernières semaines. Au moment d’écrire ces lignes, je n’ai pu joindre Pierre Couture pour confirmer le tout et obtenir ses commentaires.

Il est évidemment trop tôt pour conclure qu’une transaction est imminente pour acquérir le terrain et la bâtisse du garage Ford, mais si on se parle, c’est déjà un début encourageant.

Je me dois de reconnaître que l’emplacement en question se prêterait très bien à la construction de la salle de spectacle tant attendue. Il y a suffisamment de stationnement autour, l’endroit est facile d’accès et la proximité avec l’Espace Carpe Diem ferait de ce secteur de la ville un espace consacré à la culture.

Si jamais la transaction avait lieu, il faudra par la suite s’assurer de la disponibilité de programmes gouvernementaux permettant le financement du projet qui se situera sans doute dans les millions de dollars.

Il est temps

Saint-Georges est l’une des rares municipalités de près de 35 000 habitants au Québec qui ne dispose pas d’une salle de spectacle digne de ce nom.

La salle utilisée présentement au Cégep Beauce-Appalaches n’est pas adéquate. D’ailleurs, plusieurs artistes refusent de s’y produire. Lors de leur dernière visite, le chanteur Marc Dupré et son équipe ont éprouvé beaucoup de difficultés pour acheminer au deuxième étage tout le matériel nécessaire à la production de leur spectacle. Ils se sont jurés de ne plus revenir dans de telles conditions. Aussi, les producteurs de «Broue» ont dit ne plus vouloir revenir à Saint-Georges tant et aussi longtemps que l’on ne disposera pas d’une salle adéquate.

Il faut se rappeler que la salle utilisée présentement par les Amants de la Scène pour y présenter ses spectacles est l’ancienne chapelle du Séminaire. La salle a été transformée par la direction du Cégep, mais pas à des fins de spectacles professionnels. Malgré des investissements effectués il y a quelques années pour améliorer la situation, la salle n’offre pas toutes les commodités nécessaires.

S’il y a lieu de se réjouir en constatant que le projet de la salle de spectacle renaît de ses cendres, ce n’est pas demain que les travaux de construction débuteront.

Cependant, si la volonté des dirigeants municipaux demeure et si Pierre Couture ne demande pas la lune pour ses installations, il y a lieu d’espérer qu’une transaction pourrait être finalisée d’ici la fin de l’année, selon Claude Morin.

Saint-Georges est bien dotée au niveau des équipements sportifs. Il serait donc logique de s’occuper du volet culturel en y aménageant une salle de spectacle capable d’accueillir des artistes de renom en mettant à leur disposition des installations dignes du 21e siècle.

Carpe Diem

Lorsque les dirigeants de la Ville de Saint-Georges ont acquis le terrain où se trouve aujourd’hui l’Espace Carpe Diem, il s’est trouvé des gens de peu de vision pour critiquer cette transaction.

Aujourd’hui, suite à l’aménagement de cet Espace et à la construction d’une scène dotée d’équipements adéquats, Carpe Diem est devenu un lieu de rassemblement naturel capable d’accueillir des milliers de spectateurs.

Cette année, on y a présenté de nombreux spectacles et activités qui ont obtenu beaucoup de succès auprès du public. Plus question d’ériger une scène temporaire à proximité de l’église Saint-Georges et de fermer la 1ère avenue dans ce secteur. Nous disposons maintenant d’installations permanentes à la hauteur des exigences des producteurs de spectacles.

Depuis la réalisation de Rendez-vous à la Rivière, de son barrage gonflable et de ses passerelles, Carpe Diem est l’une des plus belles réalisations à Saint-Georges et il y a lieu de féliciter ses artisans.

