L’été des privilégiés

Comment s’est passé votre été? Avez-vous pu relaxer, voir vos amis et faire toutes les activités que vous vouliez? Les choix ne manquent pas pour s’amuser l’été! Un lac, des glissades d’eau, du camping, le zoo, un chalet, le golf, la piscine municipale, etc. Quelles ont été les vôtres?



Aujourd’hui, j’utilise votre vision de l’été pour vous parler des privilèges dans nos vies. De petites graines que je sème maintenant pour que la réflexion s’amorce. Les prochaines chroniques pourront approfondir plusieurs de ces réflexions…



Parfois, nous sommes tellement pris dans le tourbillon de notre vie que nous ne voyons plus le monde dans son ensemble, mais seulement par rapport à nous-mêmes. Ça nous amène à vouloir toujours plus, plus grand, plus gros, plus cher… Et ça nous fait oublier tout ce que nous avons et que d’autres voudraient peut-être. En prendre conscience, ça peut nous faire beaucoup de bien.



Alors, qui a un chalet ou une roulotte? Saviez-vous que vous êtes vus comme privilégiés par ceux qui n’en ont pas et qui passent parfois tout l’été dans un petit appartement chaud?



Avez-vous de la famille? Ils sont notre base, nos piliers! Tous n’ont pas la chance d’avoir leur famille près d’eux.



Avez-vous des amis? Des vrais! Qui sont là pour vous épauler et vous rassurer. Ça se compte sur les doigts d’une main…



Avez-vous un logement? …



Avez-vous mangé aujourd’hui? …



Êtes-vous en sécurité? …



(Ai-je besoin d’en dire plus?)



Nos privilèges sont partout. Et nous n’en avons souvent pas conscience. Combler nos besoins de base ne devrait pas être considéré comme un privilège… mais demandez à ceux qui n’ont rien pour voir.



Attention de ne pas voir ceci comme de la culpabilisation. C’est même tout le contraire. Plutôt une invitation à agir pour un monde meilleur. Avoir conscience de la réalité des autres peut vous amener à faire de grandes choses. Notre monde a bien besoin d’un peu plus de compassion et de bonté.



Justice, Égalité, Paix, Solidarité et Liberté. Ce sont nos valeurs. Est-ce que ce sont aussi les vôtres?

Après une pause bien méritée pour l’équipe, le Centre-Femmes de Beauce vous revient en force avec un automne chargé et haut en couleur!



