Connaissez-vous l'ile aux Chèvres?

Peut-être avez-vous déjà entendu ce nom, mais vous ignorez où précisément elle est située. Il y avait autrefois plusieurs iles à Saint-Georges, que les premiers explorateurs ou arpenteurs ont affublées de noms très évocateurs. En avril 1783, sous le régime anglais, l'arpenteur général adjoint de la Province John Collins a dessiné un plan dans lequel il mentionnait trois iles à Saint-Georges: l'ile aux Canards, l'ile aux Hérons, l'ile aux Renards. L'ile aux Canards était entre ce qui est aujourd'hui le skate Parc et l'espace carpe Diem, mais elle n'existe plus car elle fut reliée à la terre ferme par le remplissage effectué par les garagistes Fernand Côté et Drouin Automobile vers 1970. Une photo aérienne antérieure nous confirme l'existence de ladite ile avant son annexion (photo 3).



L'ile aux Hérons est la seule des trois qui existe encore, c'est celle, étroite, qui accueille le sentier pédestre au centre-ville, relié aux rives par deux passerelles. L'ile aux Renards était la plus importante, située en plein centre-ville, c'est celle qui fut enlevée en 1966 lorsqu'on transporta toute la terre en provenant sur la rive Est en vue de créer l'espace où fut construit le centre d'achat Centre-Ville adjacent à la 1re avenue.



Dans un texte publié en 1890, le notaire A.G. Bussières mentionne les noms de six iles, soit les trois mêmes que celles de l'arpenteur Collins, mais il ajoute les ilots au Rigolet, au Gros Foin et À la Souche. Il n'indique pas où étaient ces iles, probablement les petits ilots à l'embouchure de la rivière Famine. À l'époque où Collins et Bussières ont écrit ces textes, le territoire de la ville était beaucoup plus restreint, il s'arrêtait au nord aux environs des bureaux de la compagnie forestière Brown (aujourd'hui site de Location de Beauce). C'est probablement la raison pour laquelle ils ne mentionnent nulle part l'ile aux Chèvres, qui est à la limite nord de la ville, vis-à-vis la 74e rue qui est la sortie de l'autoroute. Voyez deux photos aériennes prises en direction opposée l'une par rapport à l'autre (photos 1 et 2). Un indice pour avoir une idée des dates de ces deux photos: Sur la première, on voit l'entreprise Beauce Métal, donc avant 1990, plutôt vers 1987. Sur la deuxième, on voit l'agrandissement où fut Sears, donc après 1990, plutôt vers 1995. L'agrandissement de la section de Sears fut ouvert en 1992.



Il y eut autrefois une autre ile dans le secteur du village Morency, soit plus au sud, vis-à-vis la Pente Douce (130e rue). On possède de vieilles photos confirmant l'existence de celle-ci, photo 4, de 1906. Encore là, on a extrait la terre de cette ile, une partie en 1912 pour effectuer du remblayage en vue d'aménager la 2e avenue. Et aussi en 1967, on enleva ce qui en restait lorsqu'on érigea l'avenue Chaudière (aujourd'hui Promenade Redmond) longeant la 1re avenue. Voyez la photo 5 prise lors du remblayage de l'avenue Chaudière, en arrière de Giguère Fleuriste. On a pris le matériel à même l'ancienne ile qui se trouvait à cet endroit. On voit plus loin le bulldozer poussant la terre vers la rive.



Photo 1 courtoisie de Patrick Lessard. Photo 2 du fonds Éclaireur-Progrès. Photo 3 du Claude Loubier. Photo 4 du fonds Daniel Lessard. Photo 5 courtoisie de Joël Pinon. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique