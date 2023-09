Chère maman en burn-out…

Ça fait des semaines, des mois ou même des années que tu t’oublies et que tu tentes de joindre les bouts. Tu ne vois plus la fin de la course de la planification et des besoins à combler, tu sautes donc de tâche en tâche en ne réfléchissant plus. Tu te dis que tu dois continuer pour la famille, car, sans toi, plus rien ne sera fonctionnel. Tu doutes peut-être même de tes capacités, parce qu’on t’a dit que tu n’en faisais pas assez.



Le burn-out apparaît quand le parent est exposé à un grand stress sur une longue période continue. Ainsi, lorsque le parent ne sait plus comment répondre aux multiples demandes et attentes liées à son rôle de parent ou à son rôle de partenaire, il se trouve donc à risque de faire un burn-out parental. D’autant plus que, de toutes les sources potentielles de stress pouvant entraîner l’épuisement, les deux aspects mentionnés plus haut, de natures personnelles, sont ceux qui ont un rôle majeur dans cette situation. En effet, l’état de la relation avec le partenaire a également une influence sur la santé psychologique de la mère et encore plus s’il y a de la violence conjugale.



Lorsque la relation avec l’autre parent se dégrade, il en résulte une perte de satisfaction et une augmentation des conflits qui, par la suite, peuvent prendre différentes proportions. Ces difficultés conjugales peuvent avoir plusieurs conséquences comme : des disputes, de la susceptibilité, de l’irritabilité, de la négligence et de la violence.



En violence conjugale, le partenaire par l’emploi de différentes formes de violence peut contribuer au burn-out de la femme, en la rabaissant, en la négligeant, elle et les enfants et en l’insultant. L’ex-conjoint peut aussi être une source de stress dans un contexte de violence conjugale postséparation, par le contrôle prenant souvent la forme de surveillance, de menace envers la femme et les enfants et de reproches concernant la garde des enfants, entre autres.



Dans la majorité des cas, le contrôle et les reproches, exercés pendant ou après la relation, font que la femme possède une faible estime d’elle, un manque d’autonomie et de dignité augmentant le stress ressenti en lien avec son rôle de mère et de conjointe s’il y a lieu.



C’est pour cette raison qu’il est important que la femme se reconstruise peu à peu et qu’elle prenne conscience de son pouvoir et de ses capacités. Au Havre l’Éclaircie, nous aidons les femmes à reprendre le contrôle sur leur vie une étape à la fois.



Chère maman, n’oublie pas que toi aussi, tu es importante. Nous sommes là si tu as besoin !

Si tu te poses des questions sur ta relation et/ou sur les conséquences sur ton enfant suite à la lecture de ce texte, n’hésite pas à nous contacter. Nous sommes là pour t’aider à y voir plus clair.