Les débâcles au village Morency il y a 100 ans

On a déjà publié des textes au sujet de ce qu'on appelait autrefois le «village Morency». C'était le secteur de la 1re avenue entre la 125e rue d'une part et la jonction de la 151e rue avec la 1re avenue, soit la 151e rue d'autre part. On ne réalise pas aujourd'hui à quel point ce secteur fut victime des débâcles printanières il y a un siècle. Plusieurs ont connu la dernière véritable débâcle qui a eu lieu dans notre ville, en 1986. Malgré que ce fut spectaculaire, celle-ci n'avait toutefois rien de comparable avec celles qui ont ravagé notre territoire entre 1800 jusqu'aux années 1950. À cette époque, il arrivait qu'au printemps le cours de la rivière et des glaces atteigne des hauteurs inimaginables, causant des dommages énormes aux riverains, même ceux habitant le quartier du village Morency, qui semblait pourtant à un niveau supérieur au centre-ville. Nos ancêtres ont pris des photos de ces moments effrayants, et nous en avons plusieurs à la Société Historique Sartigan.



La 1re photo, qui est extraordinaire, fut prise peu de temps après la pire débâcle de notre histoire, celle de 1896. Le moulin Morency (à gauche sur la photo) et les édifices environnants ont subi d'énormes dommages. Les débris se sont accumulés un peu partout dans le secteur. On voit les gens désemparés devant s'occuper de nettoyer cette scène de catastrophe. Celle de 1913 fut aussi impressionnante (photo 2). La 3e photo a été prise à peu près au même endroit suite à la débâcle de 1914. Les glaces ont monté si haut qu'on ne voit plus que la grande cheminée du moulin Morency au centre de la photo. La situation ne fut pas mieux l'année suivante, en 1915. Voyez le magasin général de Frédéric «Freddy» Loubier devant lequel les glaces se sont encore accumulées en plein dans la rue (photo 4). À noter que ce commerce fut entièrement détruit par un incendie en 1927.



On voit encore la rivière gonflée et les glaces énormes lors de la débâcle de 1921, sur la photo 4 prise sur la 1re avenue en direction du village Morency. Les quatre photos suivantes (6, 7, 8 et 9) nous offrent une vue saisissante des énormes accumulations de glace encore sur la 1re avenue en direction du village Morency lors de la débâcle de 1928. Et finalement, d'autres photos (10 et 11) démontrant que la débâcle de 1939 a aussi causé des ennuis aux riverains en direction du village Morency. Des événements malheureux qui ont été immortalisés sur de superbes photos que nos ancêtres ont eu la bonne idée de nous léguer pour que nous sachions comment leur vie se déroulait à ces époques. Pas toujours facile, mais ils fait preuve d'une grande résilience.



Photo 1 du fonds Claude Loubier. Photos 2, 5, 7 et 11 de la BAnQ. Photos 3, 4, 6, 8 et 9 du fonds Daniel Lessard. Photo 10 du fonds Henri-Louis Veilleux. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique