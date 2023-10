Il y a 10 ans déjà, le magasin Zellers fermait

La construction du centre d'achat Carrefour dans le secteur nord de Saint-Georges débuta en février 1974. L'ouverture officielle eut lieu à la mi-novembre 1974. À l'origine, la bâtisse commençait où se trouve aujourd'hui l'épicerie «Super C» et se terminait avec l'espace où est maintenant situé le commerce Bureau en Gros. C'est en septembre 1978 qu'ouvrit l'aile arrière (avec escalier roulant) comprenant plusieurs nouvelles boutiques. Sur la première photo, on a une vue aérienne spectaculaire du centre d'achat Carrefour Saint-Georges vers 1987. Remarquez à gauche l'entreprise voisine Beauce Métal, que le Carrefour acheta dans les années '90 pour agrandir et créer au bout un espace suffisamment vaste pour accueillir un Sears et quelques autres boutiques. Toujours sur la 1re photo, on aperçoit les trois principaux locataires de l'époque: la chaine d'épicerie Provigo au nord, le magasin Greenberg au centre et le dernier à droite: Zellers, qui fut probablement le magasin le plus populaire de l'histoire du Carrefour Saint-Georges. Ce commerce était une succursale de la grande chaîne canadienne la compagnie Zellers de Toronto.

Celui de Saint-Georges a ouvert il y a 47 ans, le 12 mars 1975. Comme on le constate, Zellers était situé à l'extrémité sud de l'édifice. C'était ce qu'on appelle un magasin à rayons, à grande surface. Les annonces en grosses lettres rouges l'identifiaient clairement. L'entrée principale, avec de grandes portes, était à l'avant de l'édifice et il y avait un autre accès par le mail (photo 2). On a capté l'image de la première cliente Colombe Breton défrayant le coût de son achat auprès de la caissière Suzie Maheux à la 3e photo. On y vendait pratiquement de tout, à partir des vêtements, articles de sport, meubles, quincaillerie, livres, éléments de décoration, valises, bijoux etc (un comptoir à la 4e photo). Les prix étaient raisonnables et la marchandise était de qualité. Il y avait aussi une section restaurant qui fut toujours très populaire. Il y eut au milieu des années 2000 des rénovations majeures incluant au restaurant dont on voit la nouvelle version à la photo 5. La réouverture officielle, après ces rénovations, a eu lieu le 18 juin 2005. Ce magasin donnait du travail à de nombreuses personnes; au cours de ses 38 ans d'existence, ils ont eu des centaines d'employé(e)s, surtout des dames. La fermeture a eu lieu le 14 mars 2013. Jour sombre pour beaucoup de clients et clientes. Le magasin Target a pris la place quelque temps plus tard, mais on sait qu'il n'a pas fait long feu. Aujourd'hui, on y retrouve deux commerces: l'épicerie SUPER C à l'avant et le magasin Meubles RD à l'arrière.



Photo 1 courtoisie d'Yvan Veilleux. Photos 2 à 5 courtoisie de Lyne Guay. Texte et recherches de Pierre Morin.

