Un coup de pouce pour agir autrement

Andrée s'est levée ce matin.



Elle reste en arrêt devant le frigo. Encore une fois. Elle n'aime pas son corps. Elle voudrait maigrir… mais ne se décide pas à faire des efforts. Ça lui semble UNE MONTAGNE. Elle a rendez-vous avec son chum. Mais bon. Ils vont ENCORE avoir des envies différentes pour la journée. Encore se disputer. Et puis, pourquoi il faut TOUJOURS qu'elle soit attirée par des hommes qui ne la respectent pas? Ce soir, elle va faire l'épicerie pour sa mère. Sa mère qui, encore une fois, va trouver quelque chose à redire. Et Andrée se demandera, ENCORE UNE FOIS, ce qu'elle ne fait pas correctement. Et elle va se dire que sa mère a peut-être un trouble cognitif, mais … comment la convaincre d'aller voir le médecin? Demain, elle en parlera à son frère. Et son frère va lui répondre, ENCORE UNE FOIS, qu'elle n'a qu'à ne plus y aller, si c'est pour être dans cet état ensuite. Mais franchement, il faut s'en occuper des parents, non? Pourquoi il ne fait rien, lui? Ce sera encore une fois… le même questionnement. Elle va SÛREMENT pleurer en raccrochant le téléphone… COMME D’HABITUDE.



Les relations humaines, y a-t-il quelque chose de plus compliqué, vraiment? Et le monde dans lequel on vit, il est rarement juste, non?



Alors que faire?



On peut se demander… comment aider l'autre sans se négliger? Comment gérer sa culpabilité? Comment agir avec quelqu'un qui est colérique, anxieux, déprimé? Comment rester l'amoureux, et pas seulement l'infirmier, en période de maladie? Qu'est-ce qui est normal lors d'un deuil?

On peut se demander… comment s'en sortir dans le si complexe système de santé? Tout cela, ça fait partie des thèmes de la "Formation Aidants" les mardis matin à Saint-Georges dès le 3 octobre et les jeudis matin à St-Gédéon dès le 5 octobre.



Mais parfois, ce que l'on veut, c'est plus personnel. On se bat contre nos propres limites. On désire changer sans y arriver, comme Andrée. On est soi-même en colère ou anxieux. On veut vraiment ceci, ou cela… mais on ne commence jamais. On veut améliorer une relation… mais on finit toujours par réagir de la même façon. En gros, on veut changer… mais on n'y arrive pas. Mais vous n'avez pas tout essayé. Vous avez essayé les choses que tout le monde suggère… mais voulez-vous tenter une approche vraiment différente? Débutant le 4 octobre en après-midi, la formation "Initiez votre changement" est une approche différente!

Andrée n’en peut plus, elle s’inscrit aux deux formations. Rien à perdre, se dit-elle…



Trois mois plus tard, Andrée se lève. Elle mange sans y penser. Aujourd'hui, elle est en congé, elle va aller marcher. Elle verra son chum dans l'après-midi. Il a encore un peu du mal à sourire quand elle lui dit "non", mais en même temps… elle se sent davantage aimée. Elle amènera ensuite l'épicerie à sa mère qui, encore une fois, va trouver quelque chose à redire. Mais Andrée trouve ça drôle, de la voir tellement prendre à cœur des détails. Elle est contente de prendre soin de sa mère, à sa façon à elle. Oui, bon, parfois, elle est encore un peu frustrée… mais elle se sent sur la bonne voie! Dire qu'elle avait toutes ces compétences en elle… et qu'elle ne le savait pas!



Pour en savoir plus sur les formations: 418-228-007 ou www.benevolatbeauce.com, onglet Formations Psycho Sociales Personnelles.

