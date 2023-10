L'énigme de la maison Vanderhayden enfin élucidée

On a déjà publié une chronique sur la superbe maison ancestrale du Dr Albert Vanderhayden, mais on n'a jamais pu situer sa localisation exacte à Saint-Georges. On savait qu'elle était quelque part au centre-ville, mais on ignorait à quel endroit précis. La situation était si équivoque que certains avaient émis l'hypothèse qu'il s'agissait peut-être d'une maison ayant existé ailleurs que dans notre ville. Encore une fois, c'est grâce aux recherches patientes de notre grand collaborateur Paulin Poirier qu'on est parvenu à faire la lumière sur cette question. Voici le résultat de ses découvertes.



Cette résidence a d'abord appartenu à un dénommé Olivier Grenier qui l'a vendue au Dr Albert Vanderhayden le 1er avril 1875, alors qu'elle n'était pas encore terminée (contrat photo 3). Un litige est survenu par la suite entre les contractants car il semble que Grenier négligeait d'exécuter les travaux convenus; le tout fut toutefois réglé par la suite.



Le Dr Vanderhayden s'est marié à Dame Célina Paquet le 17 juillet 1876. Par leur contrat de mariage, il fit donation de la maison achetée l'année précédente à son épouse Célina. Donc, légalement, même si on parle de la maison du Dr Vanderhayden, elle appartenait à son épouse selon leur contrat de mariage. La grande débâcle d'avril 1896 ayant gravement endommagé l'immeuble, d'importantes rénovations furent réalisées à l'été de la même année par les célèbres frères François et Ludger Bérubé, au coût de 877$ (équivalant aujourd'hui à plusieurs dizaines de milliers de $$$), qui ont complètement changé l'allure de cette résidence, dont on voit la photo (photo 1) probablement prise à l'été 1897. On a agrandi la section de la famille pour identifier ses membres (photo 2).



Le Dr Vanderhayden est décédé le 1 novembre 1897 à l'âge de 56 ans. Il fut inhumé au cimetière Saint-Georges, comme le démontre le monument funéraire situé tout près de l'église (photo 4). Sa famille continua d'habiter leur luxueuse maison jusqu'au 25 mars 1904, date à laquelle sa veuve Célina Paquet la vendit à M. Thomas Murtha pour un prix très modique. Murtha n'a pu en profiter bien longtemps puisqu'un incendie majeur survenu dans la nuit du jeudi au vendredi 9 et 10 août 1906 a complètement détruit sa «splendide résidence» selon des articles parus dans les jours suivants dans six journaux différents, dont La Presse du 15 août 1906 (photo 5).



Dans les années suivantes, Thomas Murtha a reconstruit sur le même site une nouvelle maison (photo 6) qu'il a habitée jusqu'à son décès survenu en 1933. L'année après sa mort, soit en 1934, son fils héritier Ernest transforma ladite résidence en établissement hôtelier (l'Hôtel Murtha) qui existe encore et qui est devenu plus tard Le Vieux Saint-Georges. Ainsi, on sait maintenant où précisément était située l'ancienne maison Vanderhayden, soit sur le site de l'ancien hôtel Murtha, aujourd'hui occupé par le Bar Le Shaker.



