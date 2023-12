Les statues de l'ancien couvent du Bon-Pasteur

L'immeuble qui a logé autrefois le couvent du Bon-Pasteur existe encore de nos jours, mais sa vocation a complètement changé depuis qu'on a mis fin à l'enseignement à cet endroit. La ville en a fait l'acquisition en 1994 et l'a depuis complètement rénové, c'est devenu le Centre culturel Marie-Fitzbach, logeant entre autres le bibliothèque municipale. Malgré la modernisation de cet édifice historique, les statues du Christ et de la Vierge Marie sont pourtant présentes sur ces lieux depuis plus de 100 ans. Les avez-vous déjà remarquées? Bien sûr elles sont moins visibles, car elles ont parfois changé de place et elles sont maintenant sur le côté droit en avant de la façade.



La 1re photo date des environs de 1915. C'est la plus ancienne qu'on possède montrant les deux statues, quoiqu'elles semblent orientées vers le couvent, contrairement aux illustrations suivantes. La 2e photo (du fonds des Soeurs du Bon-Pasteur) nous montre un gros plan de la Vierge, mais il ne faut pas se fier à la date indiquée qui semble plutôt référer à l'année d'ouverture de ce couvent, mais pas nécessairement à la date de l'apparition de cette statue. D'ailleurs, une des plus anciennes photos (vers 1890) du premier couvent démontre qu'il n'y avait pas encore de statue en avant (photo 3).



Chose certaine, la statue de la Vierge fut installée quelques années après le construction de ce couvent car elle apparait sur la majorité des photos (exemples photo 4 de 1911 et 5 de 1913), même si on l'a changée de place à quelques reprises. On ignore qui l'a donnée à l'origine et en quelle année. L'hypothèse la plus plausible est que ce sont les soeurs fondatrices du Bon-Pasteur qui l'ont probablement amenée au couvent de notre ville en provenance de l'une de leurs institutions de Québec.



L'autre statue, du Christ, est plus récente. Le piédestal d'origine est disparu, mais heureusement, une ancienne photo nous renseigne sur son origine et sur l'année de son installation (photo 6). On constate qu'elle fut donnée en 1914 par l'abbé Alfred Dionne, qui fut curé de 1899 à 1918. On voit celui-ci au centre d'un groupe de jeunes étudiants, devant la statue de la Vierge vers 1912 (photo 7). Remarquez que ceux-ci portaient le brassard, signe qu'ils venaient d'être confirmés.



La photo 8 nous montre les statues vers 1925 et la 9e photo nous les montre vers 1946, alors qu'elles étaient encore bien en évidence en avant de l'immeuble. Finalement, la dernière photo, toute récente puisqu'elle fut prise en mai 2023, confirme qu'elles sont maintenant placées de façon plus discrète, près du coin droit en avant de l'édifice. On constate que celle du Christ est de moins grande taille que celle de la Vierge. Même si de tels monuments sont aujourd'hui moins vénérés, ils représentent quand même une période importante de notre histoire d'autrefois et méritent d'être conservés.



Photos 1, 2 et 7 du fonds des Soeurs du Bon-Pasteur. Photos 3, 6 et 9 du fonds Claude Loubier. Photos 4 du fonds Rachel Duval. Photo 5 du fonds Céline Rodrigue. Photo 8 courtoisie de Ville Saint-Georges. Texte, recherches et photo 10 de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique