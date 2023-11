De l’amour, toujours plus d’amour!

Nadia est en couple depuis peu et la relation est très fusionnelle. Dès la première rencontre, le courant passe, les conversations sont remplies, intéressantes et les compliments se succèdent à profusion. Nadia ne s’est jamais sentie aussi bien et aimé, c’est l’amour avec le grand A. Assez rapidement d’ailleurs, elle commence à recevoir des cadeaux de façon spontanés allant des fleurs, aux chocolats assortis et même des petits bijoux. Il serait difficile de demander mieux comme partenaire puisqu’il est charmant, gentil, attentionné et qu’il la traite comme une reine.



Toutefois, la famille et les ami.e.s proche de Nadia qui sont au début très heureux de voir qu’il prend bien soin d’elle, commence à lui dire que c’est un peu intense et que le rythme de leur relation est un peu trop rapide.



Un malaise s’installe.



Nadia décide de ne plus les écouter, puisqu’ils ne comprennent clairement pas la fusion qu’il y a entre eux. Elle soupçonne d’ailleurs de la jalousie et n’en fait pas de cas.



Vous nous direz peut-être, comment cette situation, pourtant anodine, pourrait-elle être problématique ?



Comparé à ce que l’on pourrait croire, autant d’amour et d’attention est en fait un comportement toxique qui porte un nom bien réel : Le bombardement d’amour ou Love bombing.



Ce comportement vise à créer un lien émotionnel fort, ce qui favorise l’attachement rapide et des engagements importants chez la victime. Autant la femme pourra se sentir comblée qu’elle éprouvera le besoin d’en faire plus, de rendre la pareille. De cette façon sournoise, le partenaire peut tranquillement mettre de l’avant tout ce qu’il a fait pour la victime et qu’il justifiera ses comportements comme de l’amour. Il commencera alors à créer un sentiment de redevabilité chez la victime et pourra imposer certaines règles ou façons d’être en retour.



Normalement, ce comportement qui est typique d’un début de relation, dans lequel le partenaire tente d’exercer un contrôle psychologique sur la victime, peut également se retrouver dans la période de rémission, lorsque le cycle de violence s’est établi. Le bombardement d’amour dans la période de rémission pourrait ressembler à ceci :



«Ton partenaire revient de sa journée de travail fatigué et à vif. En te voyant, il commence à t’interroger sur ton habillement. Lorsque tu lui rappelles ta sortie avec des amies, il se fâche et commence à crier en disant qu’il aurait voulu une soirée tranquille avec toi, tu finis par annuler ta soirée pour calmer le jeu. Le lendemain, il s’excuse pour son attitude et propose d’aller déjeuner au restaurant, puis d’aller dépenser à ta boutique préférer pour se faire pardonner de son comportement de la veille. »



Bien que nous souhaitions toutes nous sentir belles et spéciales dans notre relation avec notre partenaire, nous devrions également être respectés, écoutés et aimés.

Si tu te poses des questions sur ta relation et/ou sur les conséquences sur ton enfant suite à la lecture de ce texte, n’hésite pas à nous contacter. Nous sommes là pour t’aider à y voir plus clair.