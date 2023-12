Au cœur de la popote roulante

Dans le cœur d’Isabelle Thompson, il y a sa famille, et aussi la famille ABBS (Association bénévole Beauce-Sartigan).



Au cœur de la famille ABBS, il y a Isabelle, qui s’occupe de la comptabilité et de la Popote Roulante. Isabelle semble discrète parce qu’elle n’aime pas les photos et parce qu’elle n’aime pas parler au micro… Pourtant, elle en a dedans, Isabelle!



Sa vie

Isabelle est née à Saint-Prosper en 1979. Elle doit à sa mère le sens du commerce et le goût de mener de front travail et famille, à son père une grande force de travail, et à son beau-père l’exemple d’une implication importante et quotidienne dans la vie de ses beaux-enfants. C’est ainsi qu’il adopte un jour un chien pour aider Isabelle à dépasser sa peur des animaux. Mission réussie : les chiens sont devenus dès lors sa passion! Elle est fort attachée aux bouviers bernois.



Mais son cœur d’enfant fait aussi très vite de la place à un petit groupe d’amis proches. Elle se sent néanmoins différente des autres en grandissant, car elle est souvent plus fatiguée et incapable de suivre le rythme. Heureusement, elle aime les romans, le dessin de mode, la fabrication de décor de théâtre, et elle accepte cette différence avec une sacrée force de caractère! Elle doit attendre le début du cégep pour que la maladie dont elle souffre soit diagnostiquée et qu’elle puisse ensuite augmenter sa qualité de vie grâce aux médicaments et à un entraînement sportif dans lequel elle s’implique avec une régularité admirable.



Professionnellement, Isabelle hésite un moment entre le design de mode, le marketing et la comptabilité, mais son état de santé la pousse vers la comptabilité. Vous pourriez cependant être étonnés de découvrir la vendeuse très efficace qui se cache derrière son air discret!



Femme décidée et organisée, oui, elle l’est. Mais c’est aussi une romantique qui croit au coup de foudre! Parce qu’elle en a vécu un. Elle a 18 ans quand lui est présenté un jeune homme de 25 ans. L’invitation à aller au cinéma ne se fait pas attendre! Au bout d’un mois à peine de rendez-vous, les amoureux rencontrent leurs familles respectives. Ils ne se quitteront plus.



Le jeune couple décide rapidement d’avoir des enfants. Ils en auront deux, un garçon et une fille, tout en achetant la maison où ils passeront toute leur vie. Ils se marient en 2009, consolidant leur famille. Isabelle travaille alors à temps partiel tout en élevant ses enfants et Gino, son mari, est un père travailleur, mais aussi très présent pour toute sa famille. L’amour et le partage règnent entre eux.



Une grande nouvelle pour la Popote Roulante

Et puis un jour, Isabelle rejoint l’Association bénévole comme comptable et responsable de l’aide alimentaire, tâches auxquelles se rajoute la gestion de la Popote Roulante en 2017.

En ce jour, la popote, c’est 3 bénévoles qui livrent la popote chaude, le midi, cinq jours par semaine, à St-Georges, St-Honoré, la Guadeloupe, St-Évariste et St-Hilaire, et 2 bénévoles qui se séparent une semaine de livraison à St Georges. De plus, 1 bénévole livre des repas froids une fois par semaine.



Mais tout cela va encore s’améliorer!!! Parce que, grande nouvelle, devant la liste d’attente de 87personnes que l’ABBS ne pouvait pas satisfaire, il a été demandé et reçu un financement

supplémentaire! Il y aura donc à St-Georges 1 nouveau bénévole popote qui livrera cinq jours par semaine (Isabelle espère que cet article le fera se proposer à l’ABBS… ou les feront se proposer), et un nouveau circuit de deux jours par semaine! De plus, il y aura 1 bénévole qui livrera deux jours semaine de St Georges à St-Côme, 1 autre de Saint-Georges à St-Benoît, et Isabelle est aussi à la recherche de 1 bénévole pour livrer deux jours par semaine entre Saint-Georges et Notre-Dame-des-Pins. Ce qui fera jusqu’à 70 domiciles desservis supplémentaires qui se rajouteront aux 132 personnes nourries actuellement.



Isabelle aimerait aussi beaucoup trouver des bénévoles «baladeurs», des remplaçants, très utiles pour combler les impossibilités des bénévoles attitrés! Évidemment, les dépenses de voiture de tous ces gens généreux et disponibles sont remboursées avec une compensation monétaire supplémentaire.



Pour les bénéficiaires de la popote, le repas chaud donne droit au crédit d’impôt de maintien à domicile. Parce que oui, c’est aussi à ça que sert la popote: augmenter la capacité de rester chez soi, soulager les proches aidants, et… augmenter l’appétit, parce qu’un bon repas tout chaud, ça sent si bon!



Isabelle, elle, se nourrit des histoires qu’elle entend, quand la popote qu’elle fait livrer change la vie. Aider les autres lui donne la motivation de venir travailler le matin.



Un grand cœur déterminé

Dans son travail, dans sa famille, auprès des bénévoles, Isabelle se dévoue avec organisation et détermination. Venez la rendre heureuse en rendant d’autres gens heureux!



Téléphone d’Isabelle : 418 228-0007 poste 5

La rencontrer: Association bénévole Beauce-Sartigan, à Place Centre-Ville, Saint-Georges

ABBS - Association bénévole Beauce-Sartigan

11400 bureau 120-A, 1re Avenue, Saint-Georges G5Y 5S4

418 228-0007

www.benevolatbeauce.com

Facebook : https://www.facebook.com/associationbenevolebeaucesartigan

Courriel : [email protected]