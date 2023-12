Trop payés nos élus?

Samedi dernier, le Journal de Montréal et le Journal de Québec ont publié les salaires des élus municipaux du Québec, ce qui a eu pour effet de susciter de nombreuses discussions dans les chaumières.

On a encore tous en mémoire l’augmentation de 30 % que se sont votés les Députés de l’Assemblée nationale au printemps dernier, un sujet encore chaud dans le cadre des négociations entre le Gouvernement du Québec et ses employés syndiqués.

Quand j’analyse tous ces salaires, comme plusieurs, je me pose la question : Est-ce que nos élus, tant municipaux que provinciaux, sont trop payés?

Au municipal

Les dix Maires les mieux payés au Québec reçoivent une rémunération personnelle totale qui va de 182 831 $ à 212 046 $. Le Maire le mieux payé est celui de Varennes, une municipalité de 21 584 habitants située en Montérégie, soit 9,82 par habitant.

Les salaires de la Mairesse de Montréal et des Maires de Québec et de Laval, les trois municipalités les plus populeuses au Québec, se situent respectivement au 2e rang (211 864 $, 0,10$ par habitant)), quatrième rang (193 754 $, 0,33 $ par habitant) et troisième rang (196,926, $ 0,49 $ par habitant).

Il importe de comprendre que plus la population d’une municipalité est nombreuse, plus le salaire par habitant est bas puisqu’il est réparti sur plus de gens.

Dans le dossier des quotidiens de Québecor, le salaire du Maire de Saint-Georges, Claude Morin, est évalué à 125 487 $. Joint dimanche matin à ce sujet, Claude Morin a tenu à mentionner que ce chiffre est surévalué de quelque 9 000 $ puisque ses revenus globaux pour 2023 sont plutôt de 116 643 $, soit un salaire de base de 96 000$, une allocation de dépenses de 17 146 $ et 3 497 $ constitué de jetons de présence reçus pour siéger à certains organismes comme, par exemple, la MRC. Les revenus de Claude Morin représentent donc un coût de 3,43 $ pour chacun des quelque 34 000 habitants georgiens.

Au provincial

À l’Assemblée nationale du Québec, le salaire de base des Députés est d’environ 130 000 $ depuis la hausse décrétée au printemps dernier. Il importe de mentionner que le salaire des Députés peut être bonifié de primes accompagnant des responsabilités supplémentaires comme le fait de présider une commission ou autre. C’est principalement le cas des Députés du parti au pouvoir.

Quant aux Ministres, leur salaire s’élève à 230 591 $, alors que le Premier Ministre reçoit 270 000 $ (0,03 $ par habitant)

Pendant ce temps

Pendant que l’on discute des salaires de nos élus et que plusieurs contribuables trouvent qu’ils sont trop payés, j’aimerais vous faire part d’un salaire rendu officiel en ce dimanche et qui m’a fait dresser sur la tête les quelques cheveux qui me restent.

Il s’agit du nouveau contrat au montant stratosphérique de 700 000 millions de dollars US pour dix ans signé par Shohei Ohtani avec les Dodgers de Los Angeles de la ligue nationale de baseball.

Ohtani est un joueur étoile qui évoluait en 2023 avec les Angels de la Californie. En 2023, il a participé à 135 parties à titre de lanceur et de frappeur désigné. En tant que lanceur, son bilan est de 10 victoires et de cinq défaites, soit un taux de réussite de 66,6 %. Au bâton, il a maintenu une moyenne de .304, frappant 44 circuits et produisant 95 points. Ces performances lui ont valu d’être nommé le joueur le plus utile de la ligue américaine.

Une moyenne au bâton de .304 signifie que sur 10 présences au bâton, Ohtani a réussi trois fois et qu’il a raté son coup sept fois.

Si, dans votre emploi, vous ratiez votre coup sept fois sur dix, croyez-vous que l’on vous considérerait comme une vedette et que votre patron vous gratifierait de millions de dollars? Poser la question, c’est y répondre.

Dans le domaine du sport, les salaires des athlètes sont devenus complètement fous. Il n’y a plus de limites et tout le monde trouve cela normal.

Trop payés nos élus?

Quand je compare les salaires de nos élus à tous les niveaux et le salaire des athlètes sportifs, je ne puis m’empêcher d’en venir à la conclusion que nous élus n’ont pas fait sauter la banque.

De plus, lorsque je compare l’horaire de nos élus à celui des sportifs qui jouent seulement quelques parties par année, j’en viens une fois de plus à la conclusion que nos élus, sans pour autant faire pitié, ne sont pas surpayés.

Il faut reconnaître que l’on est très exigeant avec nos élus. Ils doivent être disponibles sept jours sur sept et pratiquement 24 heures par jour. Dès qu’un incident se produit quelque part, on s’attend à ce que le Maire, le Député, le Ministre et même le PM soient présents.

Et lorsque l’on n’est pas content, on ne se gêne pas pour leur faire connaître notre mécontentement, souvent même de façon plus ou moins violente. Je prends pour exemple une récente visite du Ministre de l’Agriculture du Québec, André Lamontagne, au congrès de l’UPA. Un producteur maraicher mécontent s’est approché du micro et a menacé le Ministre de lui «botter le cul».

Je reconnais qu’un citoyen puisse être en désaccord avec un politicien, mais ce n’est pas en l’invectivant de manière tout à fait déplacée que les choses vont s’améliorer.

Et c’est cela sans compter les insultes, voire même les menaces envoyées aux dirigeants politiques sur les réseaux sociaux. On va même jusqu’à enguirlander et menacer des membres de leurs familles. La situation est devenue à ce point exagérée que, depuis les dernières élections municipales de 2021 au Québec, plus de 700 élus ont décidé d’abandonner leurs postes, remettant tout simplement leur démission afin de retrouver une certaine sécurité.

À la question : Est-ce que nos élus sont trop payés? je répondrai par une autre question : Seriez-vous prêts à prendre leur place au salaire qu’ils reçoivent? Personnellement, je n’hésite pas à répondre NON.

Pensée de la semaine

Je dédie la pensée de la semaine à celles et ceux qui ont la critique facile à l’égard de nos dirigeants politiques :