La banque d'Hochelaga ouvrit une succursale à Saint-Georges en 1920 (photo 1), dans l'ancien édifice du marchand Ephrem Poulin (pas le bijoutier mais un homonyme antérieur), aujourd'hui site de la librairie Sélect. L'édifice ayant été détruit par un incendie en 1921, la banque déménagea dans la maison de Pierre O. Fortin (aujourd'hui site de la Banque Royale). Entretemps, en date du 26 mai 1922, les frères François et Louis Morisset ont acheté de dame Emma McGuire l'ancien hôtel McGuire situé sur la 1re avenue en face du pont de fer. Et seulement six mois plus tard, soit le 12 novembre 1922, ils l'ont revendu à la banque d'Hochelaga au prix de 11,500$. Cet édifice avait été construit en 1890 par Philippe McGuire et Augustin Fortier. McGuire est décédé le 13 janvier 1911 à l'âge de 70 ans.



En 1924, la banque d'Hochelaga fusionne avec la banque Nationale pour devenir officiellement la Banque Canadienne Nationale (BCN). C'est cette institution que nous voyons sur la 2e photo prise vers 1925, sur la 1re avenue dans l'est, en face de l'ancien pont de fer. Elle avait fière allure. Hélas, ce vénérable immeuble fut démoli le 4 novembre 2009 (photo 3).



Dans les années '40 à '70, le secteur au sud de la 1re avenue et de la 19e rue dans l'ouest (pas très loin de l'église) était un pôle commercial très important regroupant plusieurs commerces florissants. La BCN y ouvrit donc un centre de service pour accommoder les nombreux commerçants du coin. Ce comptoir était situé au 2000 de la 1re avenue, dans la partie droite de l'édifice de M. Louis-Bertrand Poulin, qui y opérait un magasin de cadeaux, revues et journaux, occupant la côté gauche de l'Immeuble (photo 4). Plus tard, après la fermeture de cette succursale dans l'ouest, la BCN a eu un autre centre de service sur le boulevard Dionne, en face de la 23e rue (photo 5).



Vers 1960, la BCN (dans l'est) quitta son édifice qui était en face du pont et se relocalisa plus au nord sur la 1re avenue, au coin de la 120e rue (photo 6). Hélas, un incendie a lourdement endommagé cet immeuble le 27 juillet 1966. Nouveau déménagement encore sur la 1re avenue, plus au nord, dans un immeuble bien connu, celui de l'hôtel Morency, qu'on a réaménagé pour recevoir aussi la BCN (photo 7).



Après l'ouverture de Place Centre-Ville en 1978, une nouvelle banque est venue s'établir dans notre ville, la Banque Provinciale (photo 8, à l'intérieur du mail, à droite). Or, peu de temps plus tard, en novembre 1979, la BCN fusionna avec la Banque Provinciale, et l'institution résultant de cette fusion prit le nom de «Banque Nationale» (BN) que nous connaissons tous encore aujourd'hui.



En 1988-89, un impressionnant immeuble à bureaux de plusieurs étages fut érigé au centre-ville sur la 1re avenue, appelé l'édifice CANAM MANAC; en 1990, la BN s'y installa au rez-de-chaussée (photo 9). 30 ans plus tard, en 2020, nouveau déménagement dans un bel immeuble flambant neuf, tout près du précédent (photo 10).



L'histoire de cette banque à Saint-Georges couvre donc une période de plus de 100 ans.



Photo 1 du fonds Bernard Poulin. Photos 2, 4 et 7 du fonds Claude Loubier. Photo 3 du fonds Yvon Thibodeau. Photo 6 du fonds Normand de Lessard. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique