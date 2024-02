Il y a eu à Saint-Georges entre 1950 et 1960 un établissement nommé le «Restaurant du Coin» qui était situé à l'une des intersections les plus achalandées de la ville à l'époque, le coin de la 1re avenue et de la 120e rue. Chronologiquement parlant, c'était après la Pharmacie Rexall de Léonce Dion et avant la Banque Canadienne Nationale. Ce restaurant fut opéré par M. Isidore Cloutier. La première photo nous montre clairement l'annonce «Restaurant du Coin» en 1955 et la seconde photo, un peu embrouillée, nous montre le même commerce en 1959, mais en couleur.



Aujourd'hui, bien peu de personnes se souviennent de cet établissement retombé dans l'oubli plus de 40 ans après sa fermeture. Sauf que... la plupart connaissent la fameuse chanson «LE PETIT RESTAURANT DU COIN» qui fut composée et interprétée par la groupe les Million-Airs (photo 3) dans les années '60. Leur endroit de prédilection pour jouer était la grande salle du réputé Manoir Chaudière, où ils se produisirent à de multiples reprises. Le leader de ce band (autrefois, on disait «orchestre») était Claude Atkins. Lorsqu'ils étaient en Beauce, ceux-ci étaient logés précisément au même hôtel, soit au Manoir Chaudière de Victor Loubier, le père de notre ami Claude Loubier, qui avait donc l'occasion de se lier d'amitié avec ces musiciens lors de leurs nombreux séjours en Beauce. Le compositeur de cette chanson Claude Atkins, lui raconta que l'idée de cette pièce musicale lui est venue, vers 1960, lorsqu'ils allaient souvent, après la soirée, prendre un petit lunch au restaurant du Coin, situé à quelques intersections de leur hôtel. Wow, surprenant n'est-ce pas? Hé oui, on se faisait une idée imaginaire du petit restaurant de la chanson, mais maintenant on sait qu'il a réellement existé... à Saint-Georges en plus. Pourtant bien vrai, Claude Loubier s'en souvient comme si c'était hier. Donc, cette fois-ci, non seulement Claude nous a-t-il fourni la photo de cette publication, mais aussi l'idée.



Bon, avec tout ça, l'air de cette chanson va me trotter dans la tête pendant toute la journée...



Paroles et musique : Claude Atkins 1965

Le petit restaurant du coin (ya ya)

C'est le rendez-vous des copains (ya ya)

Tous les jours après l'école (ya ya)

L'on s'amuse et l'on rigole

Au petit restaurant du coin

Du lundi au vendredi (ya ya)

Copains, copines, je vous le dis (ya ya)

Dans le juke-box on dépense notre argent (ya ya)

En écoutant des rythmes dans le vent

Au petit restaurant du coin

On parle en mal des professeurs

On dit a tout le monde qu'on leur a fait peur

Les pages de dictionnaire qu'on doit copier

C'est le petit frère ou la grande sœur

Qui va en hériter, hey, hey, hey, hey

Copains, copines de temps en temps (ya ya)

Si vous cherchez des copains dans le vent (ya ya)

Vous n'avez qu'à demander (ya ya)

Où se trouve le petit restaurant

Le petit restaurant du coin.



Photo 1 du fonds Claude Loubier, photo 2 d'une capture d'écran d'un vidéo de Normand de Lessard. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique