Le poste de radio CKRB 1460

Beaucoup ont écouté autrefois le poste local de radio CKRB, les plus jeunes en ont entendu parler. C'est le 22 juillet 1953, avec une puissance de 250 watts que cette nouvelle station a commencé à diffuser sur la fréquence 1250. Voyez leurs antennes de diffusion qui furent longtemps installées près de la rivière, en direction de Notre-Dame des Pins (photo 1). Les fondateurs en furent les quatre hommes d'affaires Yvon Thibaudeau, Georges-Thomas Desjardins, Georges Roberge et Robert Ruel. Leurs studios furent d'abord situés dans l'édifice de la ferronnerie Poulin et Grondin, dans la 120e rue. On voit la porte d'entrée de CKRB à gauche sur la 2e photo. En 1955, CKRB est devenu la propriété des frères Yvon et Charles-Auguste Thibaudeau. Voyez une jeune dame au travail en avril 1956 (photo 3).



Dès 1957, le poste de radio émet avec une puissance de 5000 watts, et plus tard en 1959 augmentée à 10,000 watts.



À cette époque, CKRB logeait donc voisin d'un gros immeuble qui fut autrefois le site d'entreprises prestigieuses. Situé au coin de la 2e avenue et de la rue Saint-Antoine (120e rue), il avait été construit par les renommés frères Ludger et François Bérubé vers 1918, pour y loger leur atelier d'ébénisterie, portes et chassis, jusqu'en 1932 (photo 4). Par la suite, c'est l'industrie Saint-Georges Shoe qui s'installa à cet endroit (photo 5). En 1968, cette manufacture de chaussures déménagea plus haut au coin du boulevard Lacroix et de la 118e rue. Leur premier site est donc devenu vacant et disponible. Vers 1970, les propriétaires de CKRB l'achetèrent et transformèrent complètement l'immeuble pour y opérer désormais leur poste de radio (photo 6). On aménagea des locaux vastes, modernes et fortement isolés pour éviter qu'on entende sur les ondes les bruits du trafic automobile intense à cette intersection (photos 7, 8 et 9). Il fut longtemps à cet endroit et accueillait parfois de nombreux auditeurs pour certaines émissions offrant des tirages et des prix de présence (photo 10).



En janvier 1972, Radio Beauce a été acquis par deux hommes d'affaires Nelson Jalbert et l'animateur Jules Venne (photo 11). Ce dernier étant décédé en 1985, M. Jalbert est alors devenu seul actionnaire. En juin 1987, CIRO-fm, le 99,7 country fit son apparition avec une puissance de 100,000 watts. Et en novembre 1971, l'entreprise a acheté CJVL-am de Sainte-Marie.



Le 12 avril 1997, le groupe Radio-Beauce est passé aux mains de Pascal Vallée et de Marie Jalbert. On a modifié le nom et la vocation de CIRO-fm qui est devenu une station de radio contemporaine sous la nouvelle appellation CHJM. Le 29 septembre 1998, CKRB a obtenu l'autorisation du CRTC pour passer à la bande FM à la fréquence 103,3 et il a été racheté par Groupe Radio Simard en 2002. Il est passé à la fréquence 103,5 le 29 avril 2005 et c'est aujourd'hui le COOL FM 103,5 (MIX 99,7 fm) dont les locaux sont sur la 3e avenue dans l'ancien immeuble du Cinéma Vimy (photo 12).



Voici les noms de quelques anciens animateurs Gilles Bernier, Jules Venne, Benoit Johnson, Jacques Morency, Guy Bolduc, Gérard Létourneau, Raymond Maheux, Jacques Plante, Denis Lacombe, Normand Choquette, André Leblanc, Jacques Petit et Suzanne Bougie etc...



Photos 1, 3, 5 et 6 du fonds Claude Loubier. Photos 2 et 4 du fonds Éclaireur-Progrès. Photos 7 à 11 du fonds Yvon Thibaudeau. Texte et recherches de Pierre Morin.