Vous souvenez-vous du fameux Nou BBQ?

C'était un très bon restaurant qui fut populaire dans les années '80 et '90. La photo date du 24 mars 1994. Il était situé au 10485 de la 1re avenue, juste en face du Resto-Bar Saint-Bruno. Aujourd'hui, c'est le centre de peinture Pierre Tanguay qui occupe ce site. Au moment de la photo, son voisin de droite était le garage Hyundai qui appartenait alors à Clermont Roy.



C'est M. Gilles Poulin et son épouse qui ont exploité ce restaurant. Il ouvrait à 10 A.M. Leur spécialité était le poulet BBQ, mais on y servait aussi d'autres mets, dont de la pizza et du Smoked Meat Ben's. Leur service de livraison était très occupé, mais il y avait aussi une salle à manger où on pouvait vous accueillir. Saviez-vous que le «Nou» avait réussi à obtenir le numéro de téléphone 228-4419 (cot-cot un oeuf)? Très original et commode pour un restaurant qui sert du poulet, numéro facile à retenir pour ceux qui appelaient pour livraison ou réservation.



Le nom «Nou BBQ» provient du surnom de Gilles, le «Nou», vraiment original comme surnom, quelqu'un doit savoir quelle est l'origine de cette appellation. Son père Arthur avait autrefois opéré lui aussi un restaurant, à l'intersection de la 118e rue et de la 2e avenue, à l'endroit où se trouve aujourd'hui la Plomberie Brousseau; ce restaurant s'appelait le «BON ACCUEIL» et, après Arthur, il fut dirigé par son fils Marcel. Gilles y a fait son apprentissage dans sa jeunesse. De plus, avant de partir le Nou BBQ, Gilles a travaillé comme cuisinier au restaurant Le Marquis de Marquis Jacques à Saint-Joseph.



On dit qu'avec son poulet, le Nou BBQ servait la meilleure sauce au monde. Vous y avez déjà goûté? Quelqu'un ne posséderait-il pas le secret de cette recette exceptionnelle?



