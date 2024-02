Être proche aidant

La proche aidance a souvent été associée à l’aide et au soutien apportés à une personne aînée ou en perte d’autonomie. Cependant, la définition du rôle du proche aidant est beaucoup plus large. Que ce soit pour des raisons de santé mentale, physique ou sociale, les proches aidants jouent un rôle essentiel dans le bien-être et le rétablissement des personnes en situation de vulnérabilité.

À Le Sillon, nous définissons la proche aidance comme l'aide apportée par les membres de la famille, les amis ou les proches à une personne vivant avec un trouble majeur de santé mentale. Ce soutien peut prendre de nombreuses formes, allant de l'écoute empathique au soutien dans les activités du quotidien en passant par l’accompagnement aux rendez-vous médicaux ou par l’aide à la gestion du budget. La présence rassurante et la compréhension du proche aidant peuvent aussi aider à réduire le sentiment d'isolement, à favoriser une meilleure gestion des symptômes et à prévenir les rechutes.

Cependant, la proche aidance en santé mentale peut également être éprouvante pour les proches eux-mêmes. La charge émotionnelle et physique de soutenir quelqu'un vivant avec un trouble majeur de santé mentale peut être considérable et les proches aidants risquent souvent de négliger leur propre bien-être au profit de celui de leur être cher.

Êtes-vous un proche aidant?

Reconnaître votre rôle de proche aidant est important pour prendre soin de vous tout en soutenant efficacement l’autre sans vous épuiser.

Vous souhaitez obtenir de l’aide comme proche aidant d’une personne vivant avec un trouble majeur de santé mentale ? N’hésitez pas à nous contacter.

Catherine Cliche

Directrice générale

Le Sillon a pour mission de regrouper les membres de l'entourage d'une personne qui présente des manifestations cliniques reliées à un trouble majeur de santé mentale, de leur offrir une gamme de services de soutien, et ce, afin de leur permettre d'actualiser leur potentiel.