La populaire Papeterie Saint-Georges

C'était autrefois la place pour la rentrée scolaire, on y trouvait tout ce qu'il fallait pour les étudiants et étudiantes. Même que bien des gens aimaient y aller pour fouiner, tellement le choix était varié. La papeterie fut fondée en 1960 par M. Léo Morissette, un homme toujours aimable et courtois. Il installa son magasin dans un édifice renommé en plein centre-ville, celui qui avait accueilli pendant plusieurs années le Salon du Meuble, à l'intersection de la 1re avenue et de la rue St-Antoine (120e rue). C'était en biais avec la banque de Montréal. Voyez l'immeuble à la photo 2. Son commerce a connu un grand succès, puisqu'il correspondait alors à un grand besoin aussi bien pour les hommes d'affaire que pour les étudiant(e)s.



Les affaires tournaient rondement. L'entreprise employait un personnel nombreux et la clientèle était au rendez-vous. On voit la photo du propriétaire à une publicité de Noël de 1967 (photo 3). Malencontreusement, au milieu du succès, une maladie insidieuse terrassa M. Morissette qui est devenu inapte à poursuivre ses activités. Deux employés de confiance ont alors pris la relève, Guy Drouin et Yvon Boucher. Malgré le changement de direction, les affaires ont continué de progresser. En 1986, Guy Drouin se lance dans un secteur connexe, et fonde avec Patrick Morissette (fils de Léo) l'entreprise Bureautique Guy Drouin qui était située sur le boulevard Lacroix.



C'est alors l'autre associé Yvon Boucher qui est devenu seul propriétaire et qui a continué d'exploiter avec succès la papeterie Saint-Georges sur le site initial, tout en rénovant et améliorant l'édifice. Voyez comme cette bâtisse était attrayante en 1998 (photo 1). Cependant, en janvier 2006, l'arrivée de Walmart dans notre ville a porté un dur coup à notre belle Papeterie. Leurs bas prix ont drainé la clientèle et les affaires sont alors devenues plus difficiles. Finalement ce commerce a fermé ses portes vers 2009. Une autre page de l'histoire commerciale du centre-ville s'est alors tournée. Son dernier propriétaire, Yvon Boucher, est décédé le 7 avril 2011 à 64 ans.



Vous vous souvenez d'avoir magasiné à cet endroit avec vos enfants pour la rentrée scolaire avec une liste à la main? On n'a qu'à y penser pour se remémorer ces odeurs de cahiers neufs, les crayons, les effaces, la colle et surtout la fierté apparaissant aux visages des jeunes enfants de tenir dans leurs mains ce beau matériel neuf acheté spécialement pour eux par leurs parents. Ces beaux moments leur donnaient un sentiment d'importance que leur procuraient tous ces items personnels qu'ils seraient heureux de montrer par la suite à leurs camarades.



Photo 1 du fonds Jean-Frédéric Chrétien. Photo 2 du fonds Claude Loubier. Photo 3 de l'Éclaireur-Progrès. Texte et recherches de Pierre Morin.