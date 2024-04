Avez-vous connu le restaurant Chuckwagon?

Il y a déjà eu un restaurant Chuckwagon à Saint-Georges il y a plus de 40 ans, mais l'orthographe de ce nom sur la pancarte avait été modifié, c'était «CHUCKWAG'N». On avait enlevé le «O» et remplacé par un apostrophe, de sorte que la prononciation était plus à connotation anglaise. En fait, sept personnes s'étaient regroupées pour acheter et exploiter chez nous une franchise de cette entreprise de restauration dont le siège social était au Nouveau-Brunswick. Il y eut aussi un Chuckwagon à Saint-Joseph et à Mégantic.



On a ouvert à Saint-Georges en décembre 1978 sur le boulevard Lacroix, le premier commerce à la sortie nord du pont de la Famine dans le secteur de la Station (photo 2), il était voisin du lave-auto d'Alain et Jacques Poulin, les fils de Luc Poulin. Comme le succès fut au-delà de ce qu'on avait anticipé au départ, on a vite agrandi pour être en mesure d'accueillir la clientèle importante (photo 1). On constate facilement que c'est le même immeuble qui a été agrandi par la gauche et on en a profité pour améliorer l'apparence de l'édifice, style far-west. Remarquez qu'il y avait deux enseignes à l'avant de ce commerce, celle de gauche annonçait le restaurant le RANCH, tandis que celle de droite indiquait le nom du CHUCKW'GON. Probablement que les clients pouvaient l'appeler indistinctement de l'un ou l'autre de ces deux noms, c'était le même restaurant de toute façon. Même chose sur leur publicité qui a paru dans le journal local en décembre 1978, on y voit aussi les deux noms, celui du Ranch étant encastré dans un fer à cheval. Cette publication annonçait l'ouverture (photo 3).



Voyez la photo de la salle à manger (photo 4). On y servait entre autres des hamburgers dont le nom variait selon la taille et les assaisonnements: Le Ranch, le Palomino, le Mustang, le Bronco et le Poney. Si vous préfériez, vous pouviez manger plutôt du poulet. Et des déjeuners en avant-midi. Pendant quelque temps au début, la cuisinière pour les déjeuners était Mme Marie-Paule Mathieu.



Le Chuckwagon a connu quelques bonnes années, mais les affaires ont périclité lorsqu'on a ouvert un MacDonald dans le même secteur le 4 décembre 1982. Les taux d'intérêt de 18% à cette époque n'ont pas aidé non plus. À regret, on a dû se résoudre à fermer les portes au début de 1983. Vraiment dommage, car c'était un beau restaurant dont les propriétaires et le personnel étaient gentils et dévoués.



L'ancien édifice qui a logé le Chuckwagen existe encore, il a été pendant plusieurs années le site du commerce de vente de pièces de véhicules lourds Traction, tel qu'on le voit à la cinquième photo; l'immeuble est demeuré vacant pendant quelque temps car la compagnie Traction a déménagé en face du centre d'achats Carrefour en 2023. Depuis le 1er mars 2024, c'est l'entreprise Les Équipements Lapierre (de Saint-Ludger) qui y a ouvert une succursale de vente d'équipements pour les érablières.

Photos 1 et 2 courtoisie de Patrick Rancourt. Photos 3 et 4 courtoisie de Daniel Ménard. Photo 5 de Google. Texte et recherches de Pierre Morin.

Visionnez tous les textes de la Société historique