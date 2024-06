Les anciens restaurants chinois à Saint-Georges

Il y a eu beaucoup de restaurants servant des mets chinois à Saint-Georges au fil des décennies. En vérité, ce que nous appelons ici «mets chinois» ne sont pas toujours de la véritable nourriture chinoise. Même si c'est moins fréquent de nos jours, beaucoup de restaurants québécois servent ce qu'ils appellent des mets chinois, mais ce sont plutôt des mets québécois apprêtés un peu à la saveur chinoise, comme le riz chinois ou les nouilles chinoises, les spares ribs sucrés et le poulet au miel ou aux cerises. Parfois on leur donne des noms à consonance asiatique, pour faire plus chinois.



On se souvient du Mondo et du Nouveau Milano, ainsi que les 7-Frères entre autres. Le meilleur chef que j'ai connu pour cuisiner des mets chinois fut Jean-Marc Grenier à son Restaurant du Quai près de la rivière (aujourd'hui Promenade Redmond) à l'extrémité de la 125e rue il y a 50 ans (photo 5). J'y allais souvent, ce sont les meilleurs que j'ai mangés, ils étaient savoureux comme le mentionne sa publicité. Bizarre, Jean-Marc n'était pourtant pas un chinois, il était un vrai georgien, mais je n'ai pas connu un chinois qui en faisait de meilleurs.



On a eu quelques restaurants chinois qui étaient tenus par des asiatiques, ce qui rend plus typiques leurs buffets chinois, dont l'un des plus renommés fut le Patrick Tam, au deuxième étage de Place Centre-Ville il y a environ 20 ou 25 ans. Le plus souvent, ces restaurants offrent des buffets chinois vraiment délicieux. Il y en a eu d'autres, dont nous avons la chance de détenir encore des photos d'époque, dans un passé relativement récent: Le Mandarin sur la 1re avenue (photo 1), le Buffet Chan qui donnait sur le stationnement entre la 1re avenue et la rivière, voisin du Terminus d'Autobus (photo 2, du 12 août 1987). Le mémorable New Dragon (fermé en 1999 et démoli le 21 novembre 2021) sur la 2e avenue (photo 3) dans l'ancien local du fameux Café Paris. Et plus récemment, le Resto Grill-Wok sur la 1re avenue au coin de la 120e rue, fermé vers 2018 (photo 4, de septembre 2016).



Selon vous quel fut le restaurant ayant servi les meilleurs mets chinois dans l'histoire de notre ville? Photos 1, 2 et 3 du fonds Richard Poulin. Photo 4 de Google. Photo 5 du fonds Éclaireur-Progrès. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique