La fameuse grange à Ti-Douard

Depuis le temps qu'on en entend parler, la voici enfin cette fameuse grange à Ti-Douard. Avec les années qui passent, il y a de moins en moins de gens qui peuvent se vanter d'y être allés, faut que vous ayez 60 ans ou plus. C'était une salle de danse et de réceptions appartenant à M. Édouard Poulin, dans la «haute-ville» (dans les hauteurs si vous préférez) de Saint-Georges, entre les 119 et 120e rues, à l'arrière d'une résidence portant aujourd'hui le numéro 1845 de la 120e rue (photos 1 et 2 , de 1958). Très populaire dans les années '50 et '60. Parait que ça dansait et que ça swingnait pas à peu près.



Les soirées de danse étaient le samedi soir et surtout le dimanche soir, c'était plein à craquer. Il y avait des gens non seulement de Saint-Georges mais aussi de toutes les villages environnants. Ti-Douard ne détenait pas de permis de boisson. C'est pourquoi les client(e)s n'étaient pas nécessairement d'âge majeur, plusieurs avaient 15 ou 16 ans. Mais vous vous doutez bien que plusieurs parmi les fêtards allaient prendre l'air pendant l'intermission et en profitaient pour se désaltérer de breuvages plus corsés dans le coffre arrière de leurs voitures.



On connait la débrouillardise des beaucerons. Le curé de l'époque avait dénoncé notre bon ami Édouard et voulait que celui-ci ferme son établissement sous prétexte que c'était un lieu de débauche! Mais Édouard lui a tenu tête et lui a répliqué que c'était un lieu de sain divertissement et que jamais le curé ne pourrait le faire fermer. Et il a tenu parole. Il y a des limites à voir du mal partout.



Plusieurs musiciens différents y ont joué, les musiciens de la Famille Lessard (Roméo et son fils Nelson) furent l'un des groupes les plus en demande. Le pianiste Robert Lessard électrisait la foule avec son piano hunky tonk. Le groupe de Robert Bertrand, Les Four Stars, les Saphirs, les Baladins etc. Luc Fortin y a été en vedette souvent avec ses accompagnateurs, on a d'ailleurs une photo montrant que certains membres de l'orchestre allaient même jusqu'à monter sur le piano pour stimuler davantage l'atmosphère électrisante de ces soirées mémorables (photo 3). Le propriétaire n'hésitait pas à faire la promotion de son établissement dans les journaux, comme on le voit à une publicité parue en juillet et août 1958 dans l'hebdomadaire régional l'Éclaireur-Progrès (photo 4). Autre publicité de 1965 où il est spécifié que toute boisson est interdite (photo 5).



Édouard Poulin était un citoyen coloré et très connu dans notre ville à cette époque. C'était un grand amateur de chevaux qu'on pouvait voir circuler fièrement de temps à autre en ville avec son superbe cheval de course et sa carriole rutilante, ici vers 1955 passant devant l'ancien centre social des Chevaliers de Colomb, qui était situé sur la 1re avenue, en face de ce qui est aujourd'hui le magasin Fleuriste Huguette (photo 6). Autre photo de 1953 où on le voit près du cheval gagnant Karby de son ami Conrad Labbé à la piste de course près de l'hôtel Arnold (photo 7).



Et vous, y êtes-vous déjà allé(e) à cette grange autrefois si réputée? C'était la belle époque. Pas d'ordinateur, pas de cellulaire, mais que des soirées de danse et musique endiablées. Parait que des couples s'y sont formés. Quels souvenirs impérissables!

Photos 1, 6 et 7 du fonds Claude Loubier. Photo 2 du fonds Normand De Lessard. Photos 3 courtoisie de Mme Diane Fortin. Photos 4 et 5 du fonds Éclaireur-Progrès. Texte et recherches de Pierre Morin.

