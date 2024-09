Les panneaux de zones d'écoles d'autrefois

Vous devez avoir plus de 60 ans pour vous souvenir de cette illustration: les fameux panneaux de policiers faisant signe de ralentir dans les zones scolaires. C'est la compagnie Coca-Cola qui a conçu, fait fabriquer et distribué des milliers de panneaux semblables dans tous les États-Unis et le Canada dans les années '50.



Ici même à Saint-Georges, le distributeur de Coca-Cola la Maison Arthur Grenier a distribué sur son territoire, la Beauce et les environs, plus de cent panneaux de ralentissement, dans presque toutes les zones scolaires. Ils espéraient ainsi conscientiser les automobilistes à faire preuve de prudence et à prendre toutes les précautions qui s'imposent en de tels endroits. Une publicité à ce sujet a paru dans l'Éclaireur du 18 septembre 1959 (photo 2).



Wow, une initiative vraiment louable de la part d'une entreprise commerciale. Ces enseignes ont disparu depuis longtemps de la circulation, mais celles qui ont survécu valent aujourd'hui plusieurs centaines de dollars auprès des collectionneurs. Des souvenirs «vintages» rares.



Photo 2 du fonds Éclaireur-Progrès. Texte et recherches de Pierre Morin.