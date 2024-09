La triangulation ou l’art d’impliquer une tierce partie

Le mois passé, le conjoint de Diane a changé d’emploi. Elle était bien heureuse de voir son conjoint s’épanouir professionnellement, sans compter l’amélioration future de leur vie ensemble.



Rapidement, il s’est créé de bonnes relations avec ses multiples collègues. D’ailleurs, il sortait plus souvent prendre un verre ou bien faire des activités après le travail. Diane voyait qu’il revenait toujours plus heureux du travail.



Un soir, lors du souper, son conjoint parlait d’une collègue, drôle, attentive et très capable professionnellement. Au début, Diane n’y prêtait pas trop attention, mais lentement, le nom de cette collègue revenait plus souvent dans leurs conversations.



Elle ne pouvait s’empêcher de se comparer à cette femme si merveilleuse aux yeux de son conjoint. Après quelque temps, Diane s’est mise à éprouver de la jalousie. Pour attirer l’attention de son conjoint, elle allait davantage chez la coiffeuse, l’esthéticienne et avait modifié légèrement sa garde-robe. Chaque matin se transformait en compétition pour obtenir l’approbation de son partenaire. Le jeu en valait toutefois la chandelle, puisqu’il parlait moins de sa jolie collègue.



Cependant, pendant un après-midi avec de la famille, il s’est mis à expliquer, en évoquant sa collègue, que les femmes qui essayaient d’imiter de belles femmes à succès n’avaient aucun mérite et ne devraient recevoir aucune attention. Diane avait un goût amer en bouche. Une fois de retour à la maison, elle se regardait dans le miroir et se demandait pourquoi cette femme s’était immiscée dans leur vie, pourquoi ELLE n’était plus suffisante, pourquoi elle sentait le besoin de changer qui elle était.



Bien que ce scénario semble aborder la jalousie en couple, l’histoire présente un cas de triangulation. Il s’agit d’un phénomène où un partenaire introduit une troisième personne dans la relation pour manipuler ou contrôler la situation.



De cette façon, le conjoint peut créer, provoquer des émotions et des réactions chez sa victime afin de mieux la contrôler. Ces mises en scène, parfois réelles, peuvent aussi être inventées de toutes pièces. Elles laissent toutefois la femme ébranlée et affaiblie, recherchant même parfois l’approbation et la validation auprès de son abuseur. Ce qui donne, par le fait même, de l’attention supplémentaire non négligeable au partenaire.



Celui-ci pourrait, par exemple, recourir à des tactiques pour créer des tensions ou des rivalités, parler en mal d’une autre personne dans son dos ou utiliser la jalousie pour arriver à ses fins. Ces tactiques créent une dynamique de pouvoir causant de la confusion, de l’insécurité et de la méfiance chez la femme.



Dans certains cas, l’auteur de violence peut même être appuyé par une personne tierce n’étant pas au courant de la mise en scène qu’il a créée, rendant davantage la victime insécure de sa situation.



Dans ce genre de situation, la communication est à privilégier. Si l’histoire te rejoint ou si tu penses à quelqu’un en particulier, nous sommes là pour t’écouter et te conseiller.

Visionnez tous les textes de Havre l'Éclaircie

Si tu te poses des questions sur ta relation et/ou sur les conséquences sur ton enfant suite à la lecture de ce texte, n’hésite pas à nous contacter. Nous sommes là pour t’aider à y voir plus clair.