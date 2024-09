Pour faire suite au dernier blogue «J’ai perdu mon empathie… » et à la demande d’un lecteur intéressé, voici une courte et simple distinction entre l’empathie et l’altruisme.

L'empathie est la capacité de se mettre à la place de l'autre. Elle ne conduit pas nécessairement à l'action, mais elle permet d'établir un lien émotionnel et de comprendre les besoins et les souffrances de l’autre. L'altruisme, par contre, va au-delà de la simple compréhension. C'est un comportement, un geste qui vise à aider l’autre sans attendre de bénéfices personnels en retour. L'altruisme repose souvent sur des sentiments empathiques, mais il implique une action concrète pour améliorer la situation d'autrui.

Une personne peut donc être empathique sans pour autant agir, tandis que l'altruisme pousse à faire une action bienveillante.

Tout comme l’empathie, l’altruisme peut avoir des impacts à la fois positifs et négatifs. D’un point de vue positif, par exemple, l'altruisme renforce le lien social. Aider l’autre sans rien attendre en retour favorise la confiance et l’entraide. Cependant, l'altruisme peut aussi avoir des effets négatifs, surtout s'il devient excessif ou mal équilibré. Donner sans limite peut mener à l'épuisement physique ou émotionnel. Certaines personnes peuvent s'oublier au profit des autres, négligeant leurs propres besoins, ce qui peut entraîner du stress ou des frustrations à long terme. Également, l'altruisme peut parfois être exploité par ceux qui en profitent sans véritable reconnaissance, créant un déséquilibre dans la relation.

En tant que proche aidant d’une personne vivant avec un trouble de santé mentale, l’empathie et l’altruisme sont des qualités importantes pour soutenir efficacement l’autre. Mais pour aider sans s’épuiser, il demeure important d’utiliser ces qualités avec discernement pour éviter la fatigue de compassion ou l’épuisement.

Catherine Cliche

Directrice générale



