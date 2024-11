Le nain Simon de Matawa, adopté par Louis Gendreau

Louis Gendreau, l'ancêtre des Gendreau de Saint-Georges, est né en 1855. Il est décédé en 1935, à l'âge de 80 ans. Lui-même et ses descendants ont joué des rôles d'importance dans l'essor économique et social de Jersey-Mills. Il fut un homme exceptionnel, très polyvalent. En outre d'avoir possédé l'une des plus belles fermes de la région, il entreprit d'importants travaux dans le domaine de la prospection d'or. C'est lui qui construisit le pont de 1897 sur la rivière Du Loup. Non seulement exerça-t-il un rôle prépondérant dans le développement local, mais il n'hésita pas à s'éloigner quand c'était nécessaire pour gagner sa vie (photo 2).



En 1889, M. Gendreau était capitaine d'un navire pendant la saison estivale, il fournissait des vivres à la population en faisant la navette le long du lac Témiscamingue (photo 3). le bâteau s'appelait «la Minerve» et son port d'attache se situait à Matawa où il y avait une réserve autochtone. Dans cette communauté vivait une famille de membres des premières nations dont l'un des enfants était pour le moins unique. En effet, le jeune homme âgé de 22 ans ne mesurait que 24 pouces (60 cm) et ne pesait que 52 livres (23½ k) tout en étant parfaitement proportionné (photo 1). Il était un phénomène et son cas fut grandement étudié, on parla de lui dans les plus grands journaux.



À cause de sa petite taille, Simon était inapte à suivre sa famille dans les bois. On pensa l'abandonner à son sort. Informé de la situation, M. Gendreau le prit sous son aile et le ramena auprès de ses proches en Beauce. Il fut adopté et traité comme un membre de la famille. Hélas, Simon n'a survécu que pendant quelques années, apparemment parce que son système ne pouvait assimiler la nourriture d'ici qui était très différente de celle des indigènes. La situation aurait probablement été différente de nos jours, car la médecine était beaucoup moins avancée à cette époque. Une histoire vraiment extraordinaire. Un fait historique qui s'est passé en partie ici même à Saint-Georges. Wow. Photo du fonds Louis Gendreau. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique