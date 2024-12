Le quartier historique de Saint-Georges

Avant la création de l'espace Carpe Diem, on a organisé pendant quelques années des spectacles à ce qu'on appelait alors la Place de l'église car c'était possible d'aménager une scène près de la 1re avenue et d'accueillir des centaines de spectateurs sur les grands espaces entourant l'église. En fait, il s'agit vraiment d'un secteur historique regroupant plusieurs édifices anciens et bien conservés.



L'église (1900), le presbytère (1890), le monument équestre (1912), le couvent (bibliothèque Marie-Fitzbach, 1923) et la salle paroissiale (1939) constituent des édifices phares qui sont familiers à la majorité des géorgiens. On y est si habitué qu'on ne les remarque plus, mais s'ils disparaissaient, on en deviendrait nostalgique et le profil de ces vénérables immeubles resterait gravés dans notre mémoire. Heureusement, puisqu'ils sont là, profitons-en pour les apprécier et les admirer quand on a la chance de circuler dans les environs.



La SHS détient heureusement de superbes photos anciennes de ce secteur. Une chose en commun à toutes les photos accompagnant ce texte: on y voit la rivière Chaudière. Impossible de déterminer la date précise de chacune, les dates sont approximatives. La première est la plus ancienne, vers 1882, on y voit le premier pont de bois, qui était un pont couvert, mais dont le concepteur a enlevé le lambris de bois quelque temps plus tard, car le vent arrachait constamment les planches. Cette église a été construite en 1862. La rue St-Ferdinand (18e rue) n'existe pas encore.



2e photo, vers 1885: Il y a maintenant deux bâtiments dans la 18e rue, et un autre de quatre étage dans l'écore, la résidence des frères Bérubé, des constructeurs renommés.



3e photo, vers 1889: nouvelles bâtisses dans la partie gauche. Et la maison du bedeau plus haut dans la 18e rue.



4e photo, vers 1903-04: nouveau presbytère, érigé en 1890, et la maison des frères Bérubé n'est plus dans l'écore, ils se sont construit une nouvelle résidence près du presbytère.



5e photo, vers 1910: nouvelle résidence derrière les branches d'arbres dans la 18e rue, celle de Philibert Gonthier. Remarquez comme le pilier central du pont a été grugé par les flots.



6e photo, vers 1913: deux items nouveaux en face de l'église: le premier pont de fer, ainsi que le monument pédestre, tous deux érigés en 1912.



7e photo, vers 1940: encore trois nouvelles structures: le dernier pont de fer, construit en 1929. La salle paroissiale (érigée en 1939) et le kiosque érigé vers 1915. C'est le photographe qui s'est amusé à colorer cette photo. De plus le couvent n'est plus le même. Ayant brûlé en 1923, on en a reconstruit un nouveau la même année, il est encore là aujourd'hui, c'est le centre culturel Marie-Fitzbach.



8e photo, aérienne, vers 1990: Le pont n'existe plus, il a été démoli en 1971. l'écore a été aménagé, on y a érigé un escalier conduisant à un petit sentier pédestre le long de la rivière. Le kiosque est disparu, ayant été déménagé au Parc des 7-Chutes vers 1970. Wow, toute une évolution entre la première et la dernière photo. Photos 1 à 6 du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique