Des maisons de plus de 100 ans identifiées

Quelle joie de découvrir après des années de recherche un détail nous permettant d'identifier enfin ce dont nous étions à l'affut depuis longtemps. Un des meilleurs moyens de parvenir à identifier des immeubles d'il y a 100 ans est de découvrir de vieux articles de journaux relatant différents incendies ou débâcles; dans les articles décrivant un feu, on décrit généralement l'environnement de l'édifice incendié, soit les voisins immédiats qui ont pu subir eux aussi des dommages, donc la plupart du temps, on obtient le nom du bâtiment sinistré et des voisins immédiats de chaque côté.



Voyez une photo que j'ai vue il y a plus de 6 ans (photo 1), mais comment voulez-vous identifier de vieilles bâtisses d'environ 100 ans ou plus? Je savais que c'était sur la 1re avenue au centre-ville, mais qui étaient les propriétaires à l'origine??? Or voila que je suis tombé récemment sur un article décrivant un grave incendie survenu à la maison du milieu, qui en identifie deux autres en prime! Cette photo date des environs de 1928, mais le feu dont on parle a eu lieu le 13 novembre 1923. Lisez l'article concerné (photo 2), en plus de savoir qu'un immeuble voisin était le magasin de Michel Anto, vous apprendrez que l'immeuble incendié était celui d'Alfred Rodrigue. Le premier indice est à l'extrême gauche de la 1re photo, le nom du magasin: Michel Anto, qui était non loin du pont sur la 1re avenue. Et de l'autre côté (à droite), c'était un autre Rodrigue: restaurant de Siméon Rodrigue. Ce sont les trois noms dévoilés, mais heureusement, je connais l'identité de la maison suivante (plus à droite), c'est celle d'Albert Rodrigue, construite en 1906, elle était près du ruisseau d'Ardoise (photos 3 et 4).



Vous pensez que ces vieilles maison sont disparues depuis longtemps? Pas si longtemps que ça, voyez une photo de 1958, le magasin Legaré (photo 5) était logé dans la bâtisse de l'ancien restaurant de Siméon Rodrigue; voyez une autre photo, de 1938, on y voit l'affiche de son restaurant, son nom est écrit (photo 6). C'était l'ancienne résidence du ferblantier Alfred Martinette. C'est la 3e maison à partir de la gauche sur la 1re photo. Cette maison fut construite vers 1890-95 par Alfred Martinette (photo 7). Après avoir logé le magasin Legaré, elle a été occupée par le fameux restaurant des 7-Frères et de leur bar El Greco, détruits par un incendie survenu le 3 avril 1986. Ce fut la fin définitive, c'est devenu un stationnement, en face de la Banque Royale.



Cependant, la maison suivante, celle d'Alfred Rodrigue sur la 1re photo, existe encore; cet immeuble est situé en secteur commercial, il a logé plusieurs commerces au fil des décennies. En 1950, c'est le commerce Catellier Radio et Télévision (d'Armand Catellier) qui s'y est établi, pendant une vingtaine d'années (photo 8 ). Des années plus tard, on y a retrouvé le restaurant le Bolvert. Puis en 1996, la Pizza Joannina de Nunzo Razzano. Aujourd'hui, c'est le site du magasin Joe Bicycle. Wow, cet immeuble a connu un passé très chargé, incroyable qu'il existe encore!!! Toute une histoire. Photos 1 du fonds Cyprienne Morissette. Photo 2 article du journal Le Peuple de Montmagny du 16 novembre 1923, courtoisie de Paulin Poirier. Photos 3 à 8 du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique